Trasporto pubblico, nuovo bus urbano: “Gratis per over 65, ma coprirà più fermate”

Orbetello (Grosseto). «A partire dal 3 giugno sarà attivo un nuovo bus urbano che andrà a sostituire la navetta per gli over 65, un servizio che resterà gratuito per chi ne ha diritto, ma sarà aperto a una platea più ampia e coprirà più fermate rispetto al giro attuale»: ad annunciarlo il consigliere del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, che, oltre a essere capogruppo di maggioranza, detiene, tra le altre, anche la delega ai trasporti.

Il 31 maggio terminerà il servizio di bus navetta per gli over 65, che sarà sostituito da un nuovo servizio urbano che rimarrà gratuito per chi già ne aveva diritto: «Con un investimento di poco superiore – spiega Poccia –, abbiamo preferito finanziare una linea urbana aggiuntiva che copra Orbetello, Neghelli e Orbetello Scalo, dedicata a un’utenza più ampia, copra un maggiore numero di fermate e colmi alcune fasce orarie che in questo il trasporto pubblico locale non riusciva a coprire. Dopo un confronto positivo con Autolinee Toscane, abbiamo sottoposto la proposta a Regione Toscana e Provincia di Grosseto, che ringraziamo per averla accolta e averci dato semaforo verde per iniziare la sperimentazione».

«Il nuovo servizio – aggiunge il capogruppo – sarà attivo in via sperimentale a partire da giugno e sarà dedicato esclusivamente alla linea urbana di Orbetello, con un percorso che coprirà varie tappe sia alla stazione che all’ospedale, sia a Neghelli che in centro. Un servizio pubblico più completo per tutti i cittadini di Orbetello che non vogliono o non possono spostarsi con il proprio mezzo, per cui abbiamo studiato un percorso che copra la maggior parte del territorio di Orbetello».

«Per quanto riguarda gli orari – prosegue Poccia –, abbiamo posto particolare attenzione a farli coincidere con gli orari del passo del nostro ospedale e abbiamo colmato alcuni vuoti rispetto agli orari dei treni, fornendo un servizio utile anche per turisti e pendolari. La sperimentazione è estesa anche al sabato, con un numero più ridotto di corse. Per gli over 65 nulla cambierà, il servizio rimarrà gratuito: l’amministrazione acquisterà i biglietti, che poi distribuirà agli over 65 che ne faranno richiesta».

«Una volta avviata la fase sperimentale – conclude il consigliere –, monitoreremo l’andamento in termini di utenza, ma ci sembra di aver costruito una nuova formulazione per il servizio, in primo luogo più capillare in termini di copertura anche per gli over 65 e comunque molto utile a cittadini e turisti di tutte le età per spostarsi nel tessuto urbano prossimo al nostro centro storico e ai servizi più importanti».