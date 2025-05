La palestra dei Vigili del Fuoco torna a vivere: il video dell’inaugurazione

Grosseto. E’ stata inaugurata questa mattina, nei pressi della caserma del Comando provinciale di Grosseto, intitolata a Paolo Carnicelli, la palestra dei Vigili del Fuoco, tornata a nuova vita dopo importanti lavori di ristrutturazione.

L’intervento del Comandante provinciale

Ecco il testo integrale dell’intervento del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’ingegner Roberto Bonfiglio, in occasione dell’inaugurazione dell’impianto sportivo polifunzionale, noto come “palestra dei Vigili del Fuoco”:

“Gentili autorità religiose, civili e militari, signore e signori, porgo a voi tutti un affettuoso e amichevole saluto e vi ringrazio per la vicinanza che ci dimostrate con la gentile partecipazione a questa cerimonia.

Preliminarmente desidero ringraziare il trio vocale Le Signorine, che ha impreziosito la cerimonia odierna con il l’accompagnamento musicale e vocale.

La palestra che oggi ci apprestiamo ad inaugurare è stata edificata negli anni 90’ unitamente alla caserma, dedicata al sommozzatore Paolo Carnicelli, scomparso in operazioni di recupero in data 22 giugno 1987, a soli 43 anni. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Grosseto, del quale il Comandante è presidente, è dedicato al vigile volontario ausiliario Massimo Boni, scomparso a soli 19 anni il 22 luglio del 1990 durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Capalbio. A tutti i caduti in servizio arrivi il nostro più sentito e ossequioso pensiero per l’incondizionato spirito di sacrificio nel generoso fervore di adempiere al proprio dovere.

Un doveroso pensiero và anche all’architetto Giuseppe Del Brocco, Comandante di Grosseto dal 15 settembre 2018 al 31 ottobre 2020, scomparso all’età di 67 anni il 4 maggio 2022, lo stesso giorno in cui persero la vita 71 anni fa (il 4 maggio 1954) nella miniera di Ribolla 43 minatori, con i quali condividiamo la nostra Santa patrona Barbara, alla quale lo affidiamo.

Fu lui, che aveva prestato servizio per un lungo periodo all’area sedi di servizio della direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Comando nazionale dei Vigili del Fuoco, progettando diverse strutture per i vigili del fuoco, da sedi centrali a distaccamenti, che avviò i lavori per la recente ristrutturazione della palestra, ottenendo i fondi nell’ottobre 2019, essendo stato nominato responsabile unico di progetto in data 19 novembre 2019.

Molto spesso l’impegno delle donne e degli uomini in servizio presso il corpo nazionale di vigili del fuoco si vede ripagato, con i risultati, dopo tempo: tempo che si è prolungato anche a causa della pandemia da Covid-19, permettendo solo oggi di raccogliere i risultati degli sforzi congiunti di tutto il personale a partire dal 2019.

All’architetto Del Brocco è poi subentrato l’ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, attuale Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, che con rigore e determinazione ha portato avanti il progetto, integrandolo con un ulteriore finanziamento.

I lavori si sono sviluppati infatti in due distinti appalti, il primo da 315.000 euro ed il secondo da 202.000 euro, per un impegno complessivo di 517.000 euro.

I lavori sono stati consegnati il giorno 26 aprile 2022 ed hanno subito una serie di sospensioni, per le persistenti difficoltà legate al reperimento dei materiali e delle apparecchiature che costituiscono l’impianto fotovoltaico, connesse anche con la pandemia da Covid-19. I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 7 settembre 2024. E’ stata eseguita nei primi mesi del 2025 la pulizia straordinaria dell’intero complesso secondo quanto richiesto alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana.

I dati del fabbricato lo classificano come una delle palestre più grandi e fornite di spazi accessori a Grosseto, di dimensioni lorde in pianta di circa 1200 m2, comprensiva, oltre che del campo da volley/basket, di bagni e spogliatoi e locali annessi. Al piano primo si trovano la zona attrezzi ed un locale destinato ad esercizi a corpo libero.

L’impianto fotovoltaico si compone di 284 pannelli fotovoltaici monocristallini della potenza lorda di 90,88kW.

E’ stata raccolta e perfezionata tutta la documentazione tecnico-amministrativa che assevera la regolarità dei lavori svolti; E’ stato redatto il regolamento di utilizzo della struttura anche da parte di personale dei Vigili del Fuoco; è stata ultimata, come richiesto all’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo ed autorizzato con nota della Dcammgen, in conformità a quanto in merito previsto dalla procedura, l’iter relativo al bando per la concessione in couso della struttura, di proprietà demaniale, che presto verrà pubblicato nei nostri siti istituzionali.

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali si sono impegnati affinché questo risultato, oggi, possa essere stato raggiunto. Un grazie anche ai familiari del personale impegnato, che hanno visto i loro cari detrarre tempo ed energie alle famiglie, cui va la mia più sentita e calorosa riconoscenza.

Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Grosseto Dottoressa Paola Berardino per la continua e costante attività di coordinamento.

Ringrazio Sua Eccellenza reverendissima Bernardino Giordano vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, per la vicinanza in occasione di questa celebrazione.

Un particolare ringraziamento al direttore regionale dei Vigili del Fuoco Toscana ingegner Marco Frezza, per il supporto ed il sostegno sempre assicurato.

Un ringraziamento al Dirigente superiore ginnico sportivo Lamberto Cignitti, dirigente dell’ufficio per le attività sportive del Comando nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi qui presente.

Un grazie agli atleti del gruppo sportivo ‘M. Boni’, al responsabile del gruppo sportivo, ai responsabili delle sezioni che in tutti questi anni non hanno mai smesso, con entusiasmo, di perseguire l’attività sportiva, che a breve vedrà Grosseto come Comando organizzatore della gara del campionato italiano di mountain bike.

Esprimo riconoscenza alle autorità civili, militari e religiose, alle rappresentanze dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, alle autorità sportive per essersi uniti a noi in questa celebrazione”.