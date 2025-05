“Merenda nell’oliveta”: un pomeriggio all’insegna dei prodotti tipici in paese

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono aperte le adesioni alla quinta edizione dell’evento la “Merenda nell’oliveta”, che si terrà domenica 25 maggio, dalle 14 alle 18 a San Bruzio, organizzato dal Comune di Magliano in Toscana.

Una giornata da vivere all’aria aperta, all’insegna del turismo lento, legato ai prodotti enogastronomici di alta qualità e alle bellezze naturali e culturali del territorio.

Il ritrovo è previsto per le ore 14 in piazza Marconi per la prima tappa che arriverà all’Olivo della Strega, albero secolare ricco di storia e leggende, e proseguirà con la guida dell’associazione Le Orme in direzione di San Bruzio, con piccole soste di birdwatching con l’aiuto di Marco e Maria Elena. All’ombra di ulivi antichi, testimoni di una civiltà millenaria e in un contesto archeologico con lo sguardo rivolto ai ruderi dell’abbazia di San Bruzio, sarà offerta ai partecipanti una degustazione di olio evo e altri prodotti locali in collaborazione con l’associazione Le Cudere e le Pro loco di Magliano, Montiano e Pereta.

Un pomeriggio alla scoperta del paesaggio olivicolo, che avrà al centro l’olio, alimento principale della dieta mediterranea e alleato prezioso per la nostra salute fisica e mentale. Per questo, il tema della quinta edizione sarà “L’olio che unisce”, in piena sintonia con il messaggio scelto per tutte le attività dell’associazione nel 2025: “Olivo, simbolo di pace“. Ospite del pomeriggio sarà Barbara Bricca dell’associazione Lilt di Grosseto, che racconterà dell’importanza della prevenzione, con un incontro sul tema “L’olio extra-vergine di oliva italiano, ricco di proprietà benefiche e protettive”; non a caso l’olio è da anni il simbolo della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

L’evento è gratuito ed è garantito a un numero massimo di 40 partecipanti, tramite prenotazione obbligatoria scrivendo a info@vivimaglianointoscana.it. Informazioni al numero 0564.592102.