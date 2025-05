Dona strumentazioni del valore di 100mila euro agli ospedali: i ringraziamenti della Asl al benefattore

Grosseto. Applausi ed emozioni per le parole di Steven Landsberg, il benefattore statunitense che ha donato importanti strumentazioni diagnostiche agli ospedali di Grosseto e Castel del Piano per un valore che si aggira sui 100mila dollari.

Le donazioni comprendono un sistema Moc e un apparecchio per audiometria, già consegnati all’ospedale di Castel del Piano, e uno strumento per fototerapia per l’ospedale Misericordia di Grosseto. Landsberg è intervenuto pubblicamente ieri, venerdì 9 maggio, al Teatro degli Industri di Grosseto nell’ambito della “Settimana della salute”. Ad invitarlo è stata l’Azienda Usl Toscana sud est per tributargli un ringraziamento di fronte alla platea dell’evento.

A chiamarlo sul palco è stato il direttore medico del presidio ospedaliero di Grosseto e di Castel del Piano, Michele Dentamaro. Steven Landsberg ha ricordato il suo ricovero avvenuto a cavallo del dicembre 2022 e del gennaio seguente nell’ospedale grossetano: «Dopo la diagnosi di una malattia – ha ricordato Landsberg – ho seguito sempre in questi ospedali un piano di terapie. Durante i trattamenti ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa per contribuire alla sanità di tutta la comunità e quindi ci siamo organizzati con una fondazione americana e con l’Azienda sanitaria. Sono felice che questa donazione possa migliorare il lavoro dei medici e le cure per le persone. Credo che il vostro modello sanitario sia buono, ho ricevuto un buon trattamento e sono stato felice».

«Nelle scorse settimane abbiamo presentato il primo strumento donato a Castel del Piano – ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre –; l’azione meritoria intrapresa dal signor Landsberg è un vero e proprio gesto di mecenatismo sanitario, un gesto che deriva dalla sua esperienza nei nostri ospedali. Ringraziamo tutto il personale che ogni giorno garantisce cure e mette in pratica i principi della sanità pubblica».

«Non capita tutti i giorni di celebrare una donazione così consistente – ha dichiarato il dottor Michele Dentamaro –: a nome del personale dei nostri ospedali esprimo un ringraziamento a Steven Landsberg. Crediamo che queste nuove dotazioni possano contribuire al percorso di continuo miglioramento dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti».