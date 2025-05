Simposio internazionale di scultura a Siloe: le opere di alcuni artisti in mostra alle Clarisse

Grosseto. Lo spazio espositivo di via Vinzaglio incontra l’arte di tutto il mondo.

Da oggi, giovedì 8 maggio, al Polo Le Clarisse saranno in esposizione alcune opere degli artisti che partecipano al simposio di scultura che si sta svolgendo nel monastero di Siloe. Il museo ospiterà le creazioni dei dodici artisti provenienti da tutto il mondo, anche da zone dove attualmente sono in corso conflitti, come Palestina e Israele. Il costo del biglietto per accedere al Museo Luzzetti è 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni è possibile chiamare lo 0564.488066 (dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La mostra

Nel museo Luzzetti sarà possibile vedere le opere di Lorenzo Vignoli, curatore del simposio, e di Philippe Inacio Goetsch, nato a Montreal e cresciuto in Nuova Scozia, Canada. Attualmente Goetsch realizza sculture e tiene workshop di scultura in marmo a Pietrasanta. In allestimento si potranno trovare anche le sculture di Daniel Alvarado Leon, colombiano, che opera una continua sperimentazione formale nelle dimensioni e nell’uso di materiali di origine naturale, e di Flavia Roballo, argentina, che ha approfondito la lavorazione del marmo sotto la guida del maestro Orio Dal Porto, scultore di origine pietrasantina, di cui è diventata allieva e assistente. Infine, espone le sue opere in Clarisse anche Sasha Serber, israeliano.

«Questa esposizione – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse – è un’occasione preziosa per promuovere il dialogo attraverso l’arte, coinvolgendo artisti provenienti da realtà geografiche, culturali e politiche molto diverse tra loro. Le opere raccontano storie universali di bellezza, resistenza e ricerca spirituale: siamo orgogliosi di accoglierle nel cuore della nostra città».