Lo score basket aumenta ogni anno di più. Le gare sono più veloci e spesso frenetiche. Le strategie di gioco si evolvono nel giro di pochi mesi. I cestisti da un momento all’altro cambiano franchigia. Questi sono solo alcuni esempi di come il basket degli ultimi anni sia in completa evoluzione. Il susseguirsi di novità, però, si riflette anche nel settore del betting. I migliori siti scommesse basket devono adeguarsi ai continui cambiamenti. Anzi, talvolta li prevedono e sono loro stessi a creare i trend.

Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sulle strategie di scommessa e su come stanno cambiando. Grazie a essi riusciremo a capire come gli scommettitori più smart siano in grado di aumentare le proprie chance di vittoria.

Prima di proseguire, però, chiariamo che non c’è mai la certezza della vittoria. Motivo per cui è importante puntare con la massima responsabilità.

L’impatto della rivoluzione del tiro da tre punti sulle scommesse

Una delle novità del basket internazionale è la maggiore tendenza al tiro da tre. Analizzando le statistiche degli ultimi anni scopriamo come in NBA, nel giro di 20 anni, il numero di tentativi di tiri da tre sia triplicato. Anche nella Lega nazionale italiana (la LBA) il dato è cresciuto sensibilmente. Ciò ha portato a una graduale e costante crescita dello Score Basket, ma non solo.

Tutti i migliori siti scommesse hanno intuito il trend e creato delle scommesse accessorie. Tra le Props Bet principali sui tiri da fuori la lunetta, abbiamo:

numero di triple realizzate da un singolo giocatore,

triple tentate,

testa a testa tra giocatori di due squadre sul numero di triple tentate e/o realizzate.

Scommesse accessorie sui giocatori e mercati basati sulle prestazioni

Già nel paragrafo precedente abbiamo menzionato le Proposition Bet e le principali scommesse sui tiri da tre. In realtà, però, non sono le uniche apprezzate dagli scommettitori italiano e internazionali. Una delle innovazioni nel campo delle scommesse basket è la possibilità di puntare sulle prestazioni di ogni singolo giocatore. Oltre al numero di triple tentate e realizzate, gli utenti italiani possono pronosticare:

numero di punti messi a segno,

numero di rimbalzi,

doppia tripla sì oppure no,

tripla Tripla sì oppure no,

falli commessi.

Ma queste sono solo alcune delle opportunità disponibili nei siti di scommesse online.

Scommesse live e gli adattamenti durante la partita

Le scommesse live, per i pochi che non le conoscessero, sono le puntate sugli eventi in corso. Chi segue il basket, saprà che sono tra le tipologie più adrenaliniche. Rispetto a sport come il calcio, in cui spesso si hanno due o tre azioni importanti per gara, nella pallacanestro la situazione è diversa. Ogni azione, o quasi, porta a un tiro. Di conseguenza, tutto ha una certa importanza.

Per giocare live sul basket, quindi, bisogna prendere coscienza di un dato. Le quote variano di continuo e si adattano al momento della gara.

Quando si punta, bisogna mettere in conto che tra il momento in cui inseriamo la quota nella nostra schedina e quando confermiamo la puntata, qualcosa potrebbe variare.

Utilizzo di statistiche avanzate nelle scommesse sul basket

Le Props Bet hanno creato diversi mercati innovativi su cui si può puntare. Un altro vantaggio è che riguardano singoli giocatori. Ciò permette di analizzare le statistiche con maggior attenzione. Non c’è più bisogno di verificare i dati sulle squadre o su decine di cestisti. Basta porre l’attenzione solo sull’atleta su cui siamo intenzionati a puntare. Naturalmente, questo non garantirà una vittoria certa, ma potrebbe tornare utile.

Oltre al poterci soffermare su un solo giocatore, possiamo prendere in esame solo degli aspetti. Ad esempio, il numero di triple o di rimbalzi. Ciò garantisce l’opportunità di contare su analisi approfondite e dettagliate. È di certo un punto di forza per i giocatori interessati a questo genere di valutazioni.

Scommesse su più campionati, non solo NBA

I migliori siti scommesse basket, poi, hanno previsto un’altra tendenza. Ci riferiamo al fatto che i tifosi, oltre a l’NBA, si stanno appassionando ai campionati dei singoli Paesi e ai tornei continentali, come l’Eurolega. I bookmaker, perciò, hanno incrementato il numero di mercati, offrendo diverse tipologie di puntata.

Tale scelta ha portato i suoi frutti. Gli scommettitori, in effetti, hanno iniziato a puntare più sui vari tornei più o meno famosi.

Conclusione

Il gioco moderno si evolve sempre di più e con esso il betting. Ciò porta ad avere scommesse e scommettitori più “smart”. Non ci si basa, ormai solo sulle intuizioni sullo score basket finale, ma ogni dettaglio può fare la differenza. Gli utenti hanno l’opportunità di valutare con attenzione una lunga serie di analisi e dati. In questo modo si possono effettuare analisi dettagliate e valutazioni a 360 gradi. Sono strategie che sul lungo tempo possono dare i propri frutti.

Il futuro delle scommesse intelligenti sul basket sembra promettere bene. Siamo certi, perciò, che il mercato futuro sarà ricco di novità.