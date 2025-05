Scambi, scoperte e nuove collaborazioni: si rafforza il gemellaggio con Nyons

Manciano (Grosseto). Si è conclusa con grande soddisfazione la visita ufficiale della delegazione della città gemellata di Nyons, ospitata dal Comune di Manciano dal 30 aprile al 3 maggio. Sono stati giorni intensi, ricchi di emozioni, incontri e spunti per costruire nuove collaborazioni nel segno dell’amicizia, della cultura e del dialogo tra comunità europee.

La delegazione francese, guidata dal sindaco Pierre Combes, ha avuto l’opportunità di scoprire le tante eccellenze del territorio mancianese: dalle acque termali di Saturnia alle specialità enogastronomiche, passando per la bellezza dei borghi, la cultura e le tradizioni locali.

«Sono stati giorni davvero intensi e stimolanti – dichiarano il sindaco Mirco Morini e l’assessore Daniela Vignali – che hanno permesso alla delegazione di Nyons di conoscere da vicino la nostra realtà e, allo stesso tempo, a noi di rafforzare una relazione fondata su valori condivisi. L’incontro con le associazioni sportive, che hanno partecipato tutte con grande entusiasmo, ha offerto spunti preziosi per sviluppare progetti comuni, soprattutto per i giovani. Un ringraziamento particolare va al nuovo Comitato per i gemellaggi del Comune di Manciano, che ha lavorato con grande impegno, entusiasmo e senso di responsabilità per rendere possibile ogni momento della visita. Questo gemellaggio è la dimostrazione concreta di come l’Europa delle comunità possa nascere e crescere attraverso le relazioni umane».

Queste giornate hanno ulteriormente rafforzato il legame con Nyons, consolidando un’amicizia che oggi guarda con entusiasmo anche al futuro: sono già in programma contatti e scambi interculturali con la Spagna, la Germania e la Svizzera, a conferma della vocazione europea del territorio mancianese e della volontà di costruire ponti tra culture.

Il Comune di Manciano ringrazia sentitamente la delegazione francese, tutte le persone e le associazioni coinvolte e rinnova il proprio impegno per promuovere l’incontro e la collaborazione tra i popoli.