Le opere del pittore grossetano Germano Paolini in mostra alle Clarisse

Grosseto. Mercoledì 7 maggio, alle 18.00, nella sala conferenze del Polo Le Clarisse, si inaugura la mostra dedicata a Germano Paolini, uno dei più significativi artisti grossetani. L’evento, a ingresso gratuito così come l’esposizione, sarà anche l’occasione per la donazione al Polo culturale di un light box dell’artista.

La mostra è composta da sette dipinti e rappresenta un’anteprima delle sette sezioni che strutturano il volume “Il paesaggio in sette giorni”, monografia che sarà presentata da Paolini il 7 giugno a Roma alla Eli Libreria Indipendente.

Il libro

Il volume nasce con l’intento di dare ordine e ricostruire un itinerario artistico che dagli anni Ottanta a oggi ha individuato nel paesaggio un filo affettivo e intellettuale costante. È una narrazione che si sviluppa non in modo strettamente cronologico, ma per nuclei tematici coerenti e trasversali, capaci di restituire la complessità e l’evoluzione della poetica dell’artista. Accanto al paesaggio naturale, il libro testimonia anche l’interesse di Paolini per il contesto urbano, indagato in progetti su Praga, Roma, Verona e Napoli.

La natura – osservata dal suo atelier tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, in una pianura aperta tra il mare e le colline di Vetulonia – non è solo soggetto visivo, ma continua fonte di interrogazione sulla vita reale. Il paesaggio diventa per Paolini una lente per esplorare la memoria, il tempo, e la percezione.

Il libro si conclude con una sezione di taglio più inventariale, che raccoglie una selezione di opere in ordine cronologico: un primo passo verso il catalogo generale dell’artista, utile a mettere in luce la coerenza e la trasformazione dei suoi linguaggi, dalle tecniche tradizionali ai light-box, in cui pittura e luce si fondono in una dimensione percettiva più profonda.

Ciascun dipinto della mostra anticipa i temi e i percorsi visivi affrontati nel libro, offrendo al pubblico un’introduzione alle narrazioni e alle riflessioni dell’artista sul paesaggio, inteso come spazio di memoria, percezione e ricerca interiore.

Dal 1991, attraverso l’associazione Primavera maremmana, Paolini ha partecipato all’organizzazione di importanti collettive in città come Cottbus, Baltimora, Philadelphia, Pittsburgh, Boston e negli Istituti italiani di cultura di Washington, Wolfsburg, Kiel e Malta. Seppure attratto anche dal paesaggio urbano – indagato con progetti su Praga, Roma, Verona e Napoli – è nella natura che ha trovato la sua principale fonte d’ispirazione. Tra le sue personali più rilevanti si ricordano quelle al Vittoriano di Roma, a Castel dell’Ovo di Napoli e alla Galleria della Tartaruga, dove ha esposto anche i light box, opere in cui luce e pittura dialogano per evocare visioni più profonde.