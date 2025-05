Lavori di AdF: possibili disagi in tre comuni

Grosseto. Giovedì 8 maggio AdF sarà al lavoro per un intervento di distrettualizzazione in località Bozzone, nell’area compresa tra i comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Grosseto.

I lavori fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Castiglione della Pescaia, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

I lavori

L’intervento potrebbe determinare dalle 8 alle 17 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Strada Provinciale 72 Bozzone, Strada dei Pupilli, Pupilli e Piatto Lavato, nel comune di Castiglione della Pescaia; Madonnino, San Giovanni, San Lorenzo, Versegge, Podere Casa Mancini, Podere Conte Gualtiero, Podere Montarone, Podere Porcareccia, Strada Bandinella, Strada Brucia, Strada delle Gerlette, Strada delle Versegge, Strada del Madonnino, Strada Grancia Sparapane, Strada Porcareccia, Strada Provinciale 19 di Montemassi, Strada Statale 1 Aurelia, Strada Vicinale 1 Versegge-Braccagni, via Aurelia Casa Cantoniera, via Aurelia Nord, via del Ponte Rigone e zone limitrofe, nel comune di Grosseto; Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia e località Casello Idraulico, nel comune di Gavorrano. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.