“Il viaggio di Skeep” : l’associazione presenta i suoi progetti alla Sala Eden

Grosseto. Skeep invita tutta la cittadinanza a un appuntamento speciale: sabato 10 maggio, alle 10, nella sala Eden di Grosseto, si terrà l’evento “Il viaggio di Skeep – Quando i sogni diventano realtà”.

“Sarà un’occasione aperta a tutti per conoscere da vicino la storia, le attività e i traguardi di Skeep e per scoprire in anteprima la grande novità in programma per il futuro – spiega la presidente Cristiana Artuso -.Il progetto ‘Cuore.0’ trova finalmente la sua realizzazione e adesso il desiderio è di condividerlo con tutti voi. Nata nel 2013 come associazione sportiva dilettantistica, oggi anche Associazione di promozione sociale (Aps) iscritta al Terzo Settore, Skeep promuove l’inclusione sociale dei ragazzi attraverso lo sport. Ma più che parlare di disabilità, preferiamo parlare di atleti speciali: ragazze e ragazzi con sogni, energie e talenti, esattamente come tutti i giovani del mondo. Tutte le attività sono gratuite, con una sola simbolica quota annuale di iscrizione, e rappresentano un patrimonio importante per l’intera comunità di Grosseto, che Skeep coinvolge attivamente con energia, entusiasmo e passione”.

“Ogni anno, da ottobre a maggio, Skeep organizza corsi e laboratori che spaziano dall’atletica al nuoto agonistico, al tiro con l’arco, il canto, il ballo, la palestra. E ancora bocce e attività all’aria aperta per i più piccoli. In collaborazione con Skyball, i ragazzi partecipano ad un corso di beach volley e con la Croce Rossa, al Cemivet, praticano ippoterapia – continua Artuso -. Due attività, ludico-motoria in palestra e walking sport-natura, si svolgono anche nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, a conferma della vocazione territoriale del progetto.

Gli incontri promossi da Skeep non si limitano allo sport: feste, uscite, giornate speciali e manifestazioni sportive rafforzano i legami tra atleti, famiglie e volontari, creando occasioni di socializzazione preziose per tutti”.

“All’evento saranno presenti autorità civili e militari, volontari, famiglie e naturalmente i nostri atleti speciali, protagonisti assoluti di questo ‘viaggio’ straordinario – termina Artuso -. Vi aspettiamo per condividere insieme un’esperienza che dimostra, una volta di più, che i sogni possono davvero diventare realtà”.

Per informazioni: Skeep Asd e Aps, presso Uisp Grosseto, in viale Europa 161 a Grosseto, tel.+39.347.0796049, e-mail segreteriaskeep@gmail.com, Pec segreteriaskeep@pec.it.