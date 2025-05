“Settimana della salute”, il Camper del Coeso in piazza Dante: i servizi offerti

Grosseto. In occasione della “Settimana della salute”, l’evento co-organizzato con il Comune di Grosseto, gli operatori sociali della Società della Salute e quelli sanitari della Zona distretto saranno in piazza Dante, pronti ad accogliere i cittadini, rispondere alle loro domande, parlare di corretti stili di vita e prevenzione e orientare nel sistema pubblico dei servizi.

Da martedì 6 maggio, infatti, il Camper del Coeso, la Bottega della salute mobile, sarà in piazza Dante, fino a venerdì 9 maggio, pronta a ricevere i visitatori.

“Si tratta di un’occasione importante per i cittadini – dichiarano il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Tania Barbi, direttrice di Coeso Società della Salute e della Zona distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana – per acquisire informazioni utili a promuovere la salute e prevenire la malattia e un esempio di integrazione sociosanitaria: enti, professionisti e volontariato sociale che uniscono le loro forze per creare un programma ricco di incontri, approfondimenti e servizi per i cittadini”.

I servizi offerti

Ecco cosa potranno trovare gli interessati sul Camper della salute del Coeso: martedì 6 maggio, dalle 10 alle 12.30, informazioni sulle attività sociali e socioeducative a cura dei professionisti del Coeso, con un focus particolare, per chi lo desidera, sul gioco d’azzardo: i rischi ad esso connessi e i servizi messi in campo dal sistema pubblico.

Sempre martedì 6 maggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile confrontarsi con gli infermieri di famiglia e comunità che proporranno attività di educazione sanitaria, in collaborazione con il servizio infermieristico dell’azienda Usl Toscana sud est.

Mercoledì 7 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, spazio di nuovo agli infermieri di famiglia e comunità e agli operatori sociali del Centro affidi e dell’area minori del Coeso; nel pomeriggio, sempre dalle 15 alle 18, prevenzione in ambito dermatologico con la dottoressa Camilla Peccianti e il dottor Riccardo Sirna.

Giovedì 8 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, saranno presenti gli infermieri di famiglia e comunità e gli operatori dello sportello Sam, spazio di ascolto maltrattanti; nel pomeriggio, oltre agli operatori del Sam, prevenzione in ambito diabetologico con la dottoressa Laura Sambuco e verranno affrontate le malattie reumatiche e la loro prevenzione con il dottor Gabriele Guidoni.

Venerdì 9 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, spazio agli operatori del Coeso Società della Salute, con un focus particolare sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Coeso Società della Salute partecipa anche agli incontri di approfondimento in programma al Teatro degli Industri. Per il programma completo dell’iniziativa: www.comune.grosseto.it.