Partito Liberaldemocratico: Alessandro De Carolis Ginanneschi eletto coordinatore locale

Grosseto. Il comitato provinciale di Grosseto del Partito Liberaldemocratico (nominato dal “Comitato per il congresso” anche in vista del primo congresso nazionale che si terrà a Bologna il 28 e 29 giugno, ha nominato Alessandro De Carolis Ginanneschi coordinatore provinciale provvisorio del partito a livello locale.

“Ho accettato con entusiasmo – dichiara in una nota De Carolis Ginanneschi -, nell’ottica di una gestione collegiale come ho sempre cercato di fare nei vari incarichi cui sono stato chiamato, sia politici sia associativi di altra natura. Convocherò quanto prima una riunione di tutti gli iscritti, ricordando che il tesseramento in questa prima fase si chiuderà il 20 maggio, con un’altra finestra fino al 10 giugno per il solo elettorato attivo, e che ci si può iscrivere solo on line, al link https://partitoliberaldemocratico.com/tesseramento“.