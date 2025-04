“Cronache dell’abisso”: il racconto di Alessandro Mori sbarca alla biblioteca Chelliana

Grosseto. Le “Cronache dell’abisso”, il racconto del giovanissimo Alessandro Mori, illustrato da Claudio “Madkime” Chimenti ed edito da Effigi, si presenta alla biblioteca Chelliana di via Mazzini 36 a Grosseto.

L’appuntamento è venerdì 2 maggio alle 18: insieme all’autore e all’illustratore, per l’incontro moderato dal giornalista Lorenzo Mantiglioni, saranno presenti l’editore Mario Papalini e la direttrice della biblioteca Chelliana Anna Bonelli.

Il racconto

“Cronache dell’abisso” è un racconto noir che esplora i limiti dell’uomo, attraverso la vicenda di quattro esploratori nelle profondità dell’oceano. Dopo aver ritrovato un sottomarino, il cui equipaggio ha fatto perdere le proprie tracce, si troveranno a fare i conti con una presenza inquietante. Riusciranno a salvarsi?

Il racconto, scritto da Alessandro Mori, classe 2011, si interroga sui comportamenti e le reazioni dell’essere umano, quando si trova ad affrontare nemici sconosciuti e porsi domande sull’esistenza e il futuro. Una vicenda ricca di colpi di scena, che tocca temi importanti come i limiti umani, la follia, la morte.

Alessandro Mori frequenta la scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” di Grosseto, ama leggere e scrivere racconti e praticare sport, in particolare il surf, una sua grande passione. Dal suo interesse per la cultura giapponese e i manga è nato il suo interesse per l’illustrazione e da qui la collaborazione con Chimenti, artista e grafico pubblicitario attivo nel territorio grossetano e non solo.

Per gli autori “... Presentare le ‘Cronache dell’abisso’ alla biblioteca Chelliana è una grande emozione, perché ci permette di parlare del nostro lavoro in un luogo simbolo della cultura grossetana”.

L’evento è in programma nella Sala Ragazzi al secondo piano di Palazzo Mensini, l’ingresso è libero e gratuito. Il volume “Cronache dell’abisso” è disponibile in tutte le librerie e sul sito dell’editore Effigi.