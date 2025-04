“Libri gratis”: ecco tutte le informazioni utili per usufruire dei contributi

Grosseto. Il Comune di Grosseto ricorda che è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per usufruire dell’iniziativa “Libri gratis” nell’ambito del progetto Giovanisì, a sostegno delle famiglie e degli studenti.

Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con un’età inferiore ai 24 anni e un Isee non superiore ai 15mila 800 euro. Occorre essere iscritti all’anno scolastico 2025/26 in un istituto pubblico o paritario toscano o di una regione confinante. L’importo del contributo va da 137 a 348 euro.

Fino al 28 maggio 2025 basta collegarsi al sito https://www.regione.toscana.it/scuola/app-LibriGratis.