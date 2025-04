Secondo concerto di “Classica al Museo”: protagonista l’organo con Deniel Perer

Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo della prima serata, prosegue “Classica al Museo”, al Museo degli organi Santa Cecilia di Massa Marittima, con il secondo concerto, in programma sabato 3 maggio, alle 18, dedicato all’organo.

Sarà possibile scoprire il fascino dell’organo italiano e del suo repertorio sacro e profano, insieme al musicista Deniel Perer e ad Alessandro Rispoli che curerà la serata.

“Classica al Museo” è il festival dedicato alla riscoperta e valorizzazione degli strumenti musicali antichi, promosso dalla Fondazione Museo degli organi Santa Cecilia con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. In un luogo unico e suggestivo, datato 1197, i concerti presenteranno un repertorio di opere classiche, eseguiti su strumenti originali antichi. Giovani talenti del panorama musicale italiano illumineranno le serate all’interno di un viaggio sonoro che attraversa i secoli.

Il festival, ideato da Alessandro Rispoli, Lorenzo Ronzoni e dalla figlia Maria Elena, nasce con il desiderio di promuovere il patrimonio che la Fondazione ha collezionato nel corso degli anni, facendolo rivivere attraverso un ciclo di incontri dedicati alla musica antica.

Il concerto

Deniel Perer è un organista e clavicembalista italiano dedito alla musica del XVII e XVIII secolo. Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio di Castelfranco Veneto (Treviso), ha studiato all’Accademia della musica di Milano e successivamente alla Schola Cantorum Basilensis (Svizzera), dove ha ottenuto un master summa cum laude in organo (L. Ghielmi) e uno in clavicembalo (J. A. Bötticher e A. Marcon).

Ha vinto premi in vari concorsi internazionali, ha registrato per numerose etichette discografiche, ha suonato in prestigiosi teatri e festival, tra cui il Teatro alla Scala, il Théâtre des Champs-Élysées, la reggia di Versailles, la Konzerthaus di Vienna, il Teatro Real di Madrid. È direttore dell’ensemble vocale e strumentale barocco “L’Artifizio armonico” e membro di Abchordis Ensemble, Il Dolce Conforto, Il Pomo d’Oro, Coro e Orchestra Ghislieri e Odhecaton. Nella sua piccola bottega di Feltre, si occupa della conservazione, costruzione e restauro di organi e altri strumenti da tasto.

Ingresso al concerto e visita al museo: 13 euro.

Informazioni e prenotazioni: e-mail info@museodegliorgani.it, cell. 339.1707357.