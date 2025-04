“Concerti in Accademia”: al via la rassegna musicale

Pitigliano (Grosseto). Al via la terza edizione della rassegna “Concerti in Accademia”, promossa dall’Accademia musicale città di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Agimus Grosseto, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e il contributo di Banca Tema. Un ciclo di tre concerti, a ingresso gratuito, pensato per valorizzare giovani talenti e promuovere la cultura musicale nel territorio.

Il programma

Domenica 27 aprile – Ore 18 – Le note poetiche di Chopin

Concerto pianistico di Filippo Tronchi

Il primo appuntamento vedrà protagonista Filippo Tronchi, giovane talento grossetano nato nel 2007, che si è distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte nel 2021, Filippo ha intrapreso un brillante percorso formativo tra il liceo musicale Polo Bianciardi di Grosseto e il conservatorio Mascagni di Livorno. Nel 2024 si è aggiudicato il secondo premio al concorso europeo Leonardo 4 Children Award a Bruxelles con una sua composizione originale. A Pitigliano eseguirà una selezione di brani di Fryderyk Chopin, tra lirismo e virtuosismo.

Domenica 4 maggio – Ore 18 – Trio Abed in concerto

Un’emozionante performance di musica da camera con il trio Abed, formato da tre giovani talenti toscani: Beatrice Ceccarelli (violino), allieva del Conservatorio “cherubini” di Firenze, Diego Biagi (pianoforte), studente al Conservatorio Mascagni di Livorno, Andrea Zanchiello (clarinetto), iscritto al Conservatorio Cherubini e alla Facoltà di Filosofia a Firenze

Nel programma: Shostakovich, Milhaud e Schubert, per un viaggio musicale tra espressività contemporanea e tradizione classica.

Sabato 21 giugno – Ore 18 Karan Duo – Musica e Radici

In occasione della Festa della musica, l’accademia ospita il Karan Duo, formato da Martina Veneri (flauto traverso) e Giacomo Scattareggia (chitarra). Il duo nasce alla Fondazione accademia di Imola e propone un repertorio cameristico per flauto e chitarra, arricchito da trascrizioni inedite. In programma: Albeniz, Granados, de Falla e Borne. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Pitigliano in occasione della Festa della musica 2025.

Tutti i concerti si svolgeranno all’Accademia musicale di Pitigliano si trova in piazza della Repubblica 27.