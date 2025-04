Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni in provincia di Grosseto

Grosseto. Ecco il programma delle iniziative nei comuni della provincia di Grosseto in occasione della Festa della Liberazione, in programma venerdì 25 aprile.

Orbetello

L’Anpi Costa d´Argento sta preparando una grande festa per l’80esimo anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile. Il festeggiamento avrà luogo nel parco dell´ex Idrosccalo di Orbetello, nella zona antistante al circolo bocciofilo, dalle 12.30 fino alle 18.30. Dalle 14.00 in poi la festa della Liberazione è aperta a tutti.

Apre il festeggiamento un pranzo sociale per gli iscritti dell’Anpi, con la tradizionale pastasciutta antifascista. È per la prima volta che rinasce questa tradizione popolare a Orbetello, che risale agli anni della seconda guerra mondiale quando fu celebrata come espressione di gioia e di entusiasmo dalla popolazione speranzosa nella fine della dittatura.

“Vogliamo includere tutti nel programma pomeridiano, che sarà offerto gratuitamente – comunica il direttivo della sezione dell’Anpi della Costa d’Argento -. Sono invitati tutti cordialmente, le famiglie con bambini, anziani e giovani, a venire nel parco e di festeggiare insieme a noi.”

Alle 15 sono programmati interventi relativi all´importanza storica della festa nazionale del 25 aprile: parleranno Luciana Rocchi, fondatrice dell’Isgrec e professoressa di Storia e Filosofia, Fosia Rejem, Stella Traupe e Francesco Bellumori, del collettivo Kairòs.

Non mancheranno letture di Resistenza e pace, giochi ed intrattenimenti per i bambini e un workshop creativo per ogni età. Atteso da tutti è il concerto di Accordi & Disaccordi, una garanzia di allegria e di divertimento. Il direttivo dell’Anpi della Costa d’Argento ringrazia di cuore i musicisti della banda che suoneranno gratuitamente per la causa. Sarà presente la Cri a supporto della manifestazione, così come la Racchetta di Capalbio.

“La risonanza dell´iniziativa dell’Anpi è stata così ampia e positiva tanto che molti sono gli sponsor da ringraziare per il loro contributo – continua la nota dell”Anpi -: sono la Croce Rossa, la Pro Loco, la Casa del Ciclo, l’associazione Olympia de Gouges, il Circolo bocciofilo, il Laboratorio per la Pace, la Coop, la Conam Albinia, la libreria Periferica di Albinia, la Racchetta di Capalbio e l’Agenzia Fratelli Barile Ssa di Capalbio. Un particolare ringraziamento va ai ragazzi del Istituto professionale enogastronomico di Orbetello, che aiuteranno con il servizio a tavola e con l’accoglienza”.

“Ne siamo felici – dichiara la presidente dell´Anpi Costa d’Argento Stefanie Traupe –, aspettiamo ben 100 iscritti più i numerosi volontari che hanno prenotato per questo pranzo. E ringraziamo in primis i nostri iscritti che ci stanno dando una grande mano nelle preparazioni di questo evento ambizioso, visto che la nostra sezione è nata solo pochi mesi fa”.

Completa il programma della giornata festiva una “Pedalata per la libertà”, organizzata dalla Casa del Ciclo di Orbetello per la mattina del 25 aprile.

“Un elemento importante del nostro festeggiamento sarà l’azione dell’action painting – sottolinea Traupe -. Vogliamo dipingere insieme un grande telo e ogni partecipante della festa è invitato a lasciare la sua traccia di colore sul telo. Alla fine l’opera diventerà una testimonianza della nostra celebrazione della Liberazione, espressione di gioia, di speranza, di individualità e di comunità, non da ultimo un’espressione democratica di partecipazione. La democrazia attinge la sua forza nel rispetto di questi valori. E noi la vogliamo dipingere di molti colori”.

Manciano

Il Comune di Manciano, in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi, celebra l’80° anniversario della Liberazione nazionale con una giornata dedicata alla memoria, alla riflessione storica e alla partecipazione civica, che si svolgerà venerdì 25 aprile.

Le celebrazioni inizieranno alle 10.00 con la deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti per la libertà di Manciano, un momento solenne per onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la conquista della democrazia e della libertà.

Alle 11.00, in sala del Consiglio comunale, si terrà la cerimonia istituzionale ,alla presenza del sindaco Mirco Morini, che aprirà l’incontro con un intervento rivolto alla cittadinanza. A seguire, prenderanno la parola Lucio Niccolai e Daniele Pratesi, per l’Anpi di Manciano. In occasione di questo importante appuntamento, sarà presentato il volume “Manciano: dalla Liberazione (1944) alla Croce di Guerra (1955). Storie, fatti e personaggi dalla Resistenza alla Democrazia”, pubblicato dall’amministrazione comunale e curato dalla sezione Anpi locale.

Il libro, che sarà distribuito gratuitamente, si compone di 180 pagine corredate da numerose fotografie, molte delle quali inedite. Suddiviso in tre sezioni – “Dalla Liberazione alla Croce di Guerra”, “Approfondimenti”, e “Storie, fatti e personaggi” – il volume offre un’ampia panoramica sugli anni successivi alla Liberazione, un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali e politiche. Tra i temi trattati si trovano il referendum per l’elezione diretta del sindaco, le lotte per la terra, la ricostruzione del tessuto associativo popolare e le prime esperienze democratiche locali, fino al conferimento della Croce di guerra al valor militare al Comune di Manciano nel 1955.

Ampio spazio è dedicato anche a storie individuali, episodi e protagonisti del territorio che, secondo i curatori, meritavano una riflessione particolare, essendo spesso trascurati nelle ricostruzioni storiche ufficiali. In questo senso, il volume rappresenta una naturale integrazione e uno sviluppo del precedente lavoro “La Guerra di Liberazione e il territorio di Manciano”, pubblicato nel 2015 in occasione del 70° anniversario della Liberazione.

“Celebrare la Liberazione significa rinnovare ogni anno il nostro impegno per la democrazia e la memoria storica – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Il Comune di Manciano è orgoglioso di sostenere l’attività dell’Anpi con la pubblicazione di questo volume, che contribuisce a tramandare le nostre radici e a rafforzare l’identità democratica della nostra comunità”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Roberto Bulgarini, che sottolinea come “attraverso iniziative culturali come questa, vogliamo rafforzare il legame tra memoria e partecipazione civica. Il nostro sostegno all’Anpi si traduce in azioni concrete, come la pubblicazione del libro e l’organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza”.

La mattinata sarà accompagnata da un intervento musicale di Michele Santinelli. L’ingresso è libero e aperto a tutta la comunità.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 3 maggio a San Martino sul Fiora, dove alle 17.30, nei locali della Pro Loco, si terrà la presentazione del libro “Storie di Resistenze. Dieci screziature di nero e altre storie” di Oriano Negrini e Sandra Zanelli, che saranno presenti all’iniziativa. L’incontro, introdotto dal vicesindaco Roberto Bulgarini, vedrà la partecipazione di Lucio Niccolai, Daniele Pratesi e Francesco Riva, rappresentanti dell’Anpi di Manciano.

Al termine della presentazione, l’associazione Pro Loco di San Martino sul Fiora offrirà un buffet a tutti i presenti, in un momento di condivisione e socialità che vuole chiudere idealmente il ciclo delle celebrazioni con uno sguardo al futuro e alla coesione della comunità.

Scarlino

Venerdì 25 aprile il Comune di Scarlino celebra la Festa della Liberazione con la deposizione delle corone di fiori ai piedi dei monumenti simbolo del territorio comunale.

Ecco il programma della mattinata: alle 9 l’appuntamento è nel centro urbano capoluogo, in piazza Garibaldi, dove sarà deposta la prima corona. Subito dopo ci sarà il passaggio in via Roma, alla lapide ai caduti di Scarlino della Grande guerra, mentre alle 9.15 le autorità si sposteranno in località Palazzone per rendere omaggio al monumento in memoria di Gabriello Dani. Alle 9.30 è in programma l’arrivo a Scarlino Scalo, al monumento ai Caduti, e alle 9.45 a Casetta Citerni, per ricordare Erminio Lelli. Infine, il gruppo si recherà a Potassa per rendere omaggio al cippo in memoria del partigiano Flavio Agresti.

“Il 25 aprile – dichiara il sindaco Francesca Travison – è una giornata che ci richiama ai valori più alti su cui si fonda la nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, la partecipazione, la dignità di ogni persona. Scarlino, come tante comunità italiane, ha attraversato momenti difficili, ma ha sempre saputo rialzarsi con coraggio e determinazione. In questo giorno rendiamo omaggio a chi, con senso del dovere e spirito di sacrificio, ha aperto la strada a un’Italia libera e unita. È nostro compito continuare a custodire quella memoria e a difendere ogni giorno i diritti conquistati, con l’impegno quotidiano e il rispetto reciproco. Alle nuove generazioni va il nostro invito a non dare mai per scontata la libertà: è un bene prezioso, da proteggere e rinnovare insieme”.

Castiglione della Pescaia

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, a Castiglione della Pescaia si celebra il 25 aprile con la sezione Anpi “Mario Andreini” per onorare la memoria di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia, per riflettere, ricordare e continuare a difendere i valori della Resistenza.

La giornata prevede la deposizione di corone di fiori alle lapidi dei caduti partigiani, alle 9.45 in via della Libertà a Castiglione della Pescaia, alle 10.15 a Tirli in Piazza del Popolo, alle 10.45 a Buriano in via Panoramica, alla stele commemorativa del partigiano Siro Viggiani. Alle 11.15 a Vetulonia in Piazza E. Stefanì il ricordo dei partigiani vetuloniesi con canti e parole e la partecipazione del coro Garibaldi d’Assalto e del parroco Don Fornaciari.

Santa Fiora

“Il 25 aprile a Santa Fiora lo teniamo stretto – commenta Serena Balducci, assessore alla cultura del Comune di Santa Fiora – e lo abbracciamo con forza e gioia in questo momento che unisce la festa alla perdita del nostro pastore Francesco. Siamo convinti che le parole del Papa, che in questi giorni risuonano ovunque, siano l’amplificazione di molti valori che il giorno della Liberazione dell’Italia ha insiti nella sua stessa origine. Pace, pace e libertà dei popoli, è stato fino all’ultimo l’appello del pontefice e insieme è stato forte l’invito al mondo al dialogo, ad aprire le porte. La nostra festa della Liberazione contiene tutto quanto, insieme alla memoria di tutte le persone generose che hanno sacrificato la loro vita per conquistare democrazia e libertà”.

Il programma del 25, 26, 27 aprile e 1° maggio

Presiede le cerimonie il vicesindaco Francesco Biondi

Venerdì 25 aprile

La mattina, alle 11, ritrovo in piazza Garibaldi per la partenza del corteo che raggiungerà il Parco della Rimembranza, dove, alle 11.30, si terrà la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti e l’allocuzione del vicesindaco Francesco Biondi. Interverrà l’associazione Anpi, sezione Amiata grossetana.

Sabato 26 aprile

Presentazione del libro “Storie di Resistenze” e concerto dei Luarte Project feat. Simone Padovani al Parco della Rimembranza.

Domenica 27 aprile

Concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora, intitolato “Canti di vino, amore e… resistenza!”.

Giovedì 1° maggio

Concerto delle De’ Soda Sisters e del Coro di canto popolare di Cecina.

Luoghi protagonisti: piazza Garibaldi, Parco della Rimembranza, sala del Popolo, la Peschiera.

Un’iniziativa promossa dal Comune di Santa Fiora con il sostegno del Consiglio regionale della Toscana, del Coro dei minatori di Santa Fiora e della Pro Loco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Massa Marittima

Venerdì 25 aprile, si terrà a Massa Marittima la consueta cerimonia commemorativa per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo.

Il primo appuntamento è alle 9.30, alla cattedrale di San Cerbone, con la Santa Messa.

A seguire, alle 10.30, in piazza Garibaldi, è previsto il raduno delle autorità e della cittadinanza. Il corteo partirà poi alla volta del Parco di Poggio, con una sosta presso il Parco della Rimembranza per la deposizione di una corona in memoria dei caduti.

Le celebrazioni proseguiranno alle 11.00 al Parco di Poggio, dove verrà deposta una corona al nonumento ai Caduti. A seguire, si terranno gli interventi commemorativi del sindaco Irene Marconi e della presidente della sezione Anpi di Massa Marittima, Romina Zago.

La manifestazione sarà accompagnata dalla banda di Torniella.

In caso di maltempo, tutte le celebrazioni si svolgeranno al Palazzo dell’Abbondanza.

L’amministrazione comunale rinnova l’invito a tutta la popolazione “a partecipare a questo importante momento di memoria e condivisione, in onore della libertà e della democrazia”.

Follonica

“Le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal regime nazifascista vedono impegnato Anpi, con il patrocinio della stessa amministrazione comunale, di Follonica in un progetto di ampio respiro che abbraccia la settimana dal 25 aprile, con un’appendice il 5 maggio, per esprimere il ricordo e la gratitudine verso quell’evento che ha reso al nostro Paese la libertà, riconquistata dopo vent’anni di dittatura fascista e di barbarie nazifasciste, e la dignità per costruire un avvenire nuovo incarnato in quel grande manifesto civile che è la nostra Costituzione antifascista, il testamento profondo che ci ha consegnato la lotta della Resistenza”.

A dichiararlo è la sezione di Follonica dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia.

“La celebrazione istituzionale con il sindaco e all’amministrazione comunale muoverà, a partire dalle 10.30, dal palazzo municipale, e terminerà al Parco della Rimembranza con gli interventi istituzionali e di Anpi – prosegue il comunicato -. Ottanta anni sono una tappa importante, tanto che l’Anpi, il Festival Resistente di Follonica, con i sindacati e con il contributo dell’amministrazione comunale, di Coop e Isgrec, hanno promosso una intera settimana di iniziative quali presentazioni di libri, spettacoli, in un percorso che intende, a partire dalle celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio, costruire un ponte: c’è bisogno di riflettere sulla memoria di ieri, su quelle esperienze di ribellione, quelle speranze e desideri di pace e di libertà, quelle scelte di partecipazione e democrazia da cui è nata la nostra Costituzione, per essere guidati nel mondo di oggi. Un mondo in cui viviamo il ritorno della guerra, dei nazionalismi, dei fascismi e dei razzismi, di attacco alla democrazia, in nome di un malinteso senso di modernità; mai come oggi la memoria del 25 aprile ci deve dare la forza morale e civile per rilanciare i principi costituzionali della Repubblica democratica fondata sul lavoro, della sovranità popolare, del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dobbiamo ricordare con affetto e riconoscenza coloro che hanno combattuto e che hanno sacrificato la vita in quello straordinario evento storico chiamato Resistenza”.

“Insieme, dobbiamo oggi trasmettere alle nuove generazioni l’orizzonte di futuro che aveva negli occhi il popolo della Resistenza in quell’aprile 1945, occorre ricostruire quell’orizzonte con una nuova resistenza – termina la nota –, una resistenza consapevole, pacifica, collettiva per continuare a percorrere il cammino tracciato dalla nostra Costituzione democratica e antifascista”.

Castel del Piano

“Le commemorazioni del 25 aprile – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – avranno un significato particolare perché coincidono con una grande assenza. La morte di Papa Francesco è un vuoto che arricchirà e renderà ancora più forte l’inno alla libertà e alla pace. Nelle piazze la parola del ‘profeta ostinato di pace’ accompagnerà la festa del nostro popolo liberato.”

Il programma

Venerdì 25 aprile:

ore 10, corteo dal Comune al monumento ai caduti con commemorazione;

ore 16, commemorazione a Montenero d’Orcia.

Sabato 26 aprile – Cinema Teatro Amiatino:

ore 15.30, dialogo con proiezioni di film/documentari a partire dal volume di Stefano Campagna “Plasmare le coscienze. Cinema e infanzia nell’Italia fascista (1923-1943)”, (Carocci, 2024). Partecipano: l’autore, Marco Grilli (Isgrec), Antonella Coppi (Anpi).

Domenica 27 aprile:

ore 10.30, trekking partigiano sui luoghi della resistenza di Castel del Piano organizzato con Anpi Amiata grossetana.

Scansano

Ecco il programma per l’80° anniversario della Festa della Liberazione, con iniziative organizzate dalla sezione Anpi di Scansano con ill patrocinio del Comune di Scansano:

ore 10.00 – Merci – Cimitero comunale – Ricordo e deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della lapide che ricorda il Tenente Gino e il Soldato Giovanni;

ore 11.00 – Scansano – Cimitero comunale – Ricordo e deposizione di mazzi di fiori sulle tombe dei partigiani Olindo Lazzaro e Sommi Ciaffarafà;

ore 16.30 – Baccinello – Centro documentale e culturale – Ricordo della formazione partigiana dei Tigrotti di Maremma alla presenza dei familiari del Comandante Tripoli (Domenico Ottaviani), Consegna a Piero Ottaviani della bandiera storica dei Tigrotti, momento musicale eseguito dal duo “Livello 15”;

ore 17.30 – Baccinello – Cimitero comunale – Deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Domenico Ottaviani (Comandante Tripoli).

Notizia in aggiornamento