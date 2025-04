Musica, tradizioni e sapori: torna la Festa di Primavera

Sorano (Grosseto). Sorano si prepara a celebrare la nuova stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa di Primavera, giunta alla sua 14ª edizione.

L’evento, organizzato con passione dall’associazione Giovani Capaccioli con il patrocinio del Comune di Sorano e della Pro Loco, si svolgerà in due weekend: dal 24 al 27 aprile e poi ancora dal primo al 4 maggio.

Il borgo toscano si animerà con un programma ricco di musica dal vivo, spettacoli, escursioni, esposizioni e iniziative per tutte le età, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il programma

Il primo fine settimana si apre giovedì 24 aprile con i ritmi della musica popolare italiana e internazionale degli Amalasound e i suoi menestrelli maremmani, in programma alle 21.30.

Venerdì 25 aprile sarà una giornata ricchissima: si comincia alle 8 con l’escursione “Tra i vicoli e le vie cave di Sorano”, guidata dai Custodi delle Vie Cave, e si prosegue con il raduno Harley Davidson “5ª Run del Tufo” dalle 9 alle 17. La sera, alle 21, concerto live con Alessio Giannetti.

Sabato 26 aprile, dal pomeriggio, il centro storico si trasformerà in un set rinascimentale con tamburi, arcieri, danzatori e sbandieratori, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Rinascimento.

Domenica 27 aprile, infine, è dedicata alla tradizione con l’esibizione dalle 11 alle 17 del Gruppo storico sbandieratori di Castiglion Fiorentino e, in serata, alle 21, piano bar e karaoke con Alessandro Marcucci.

La festa riprenderà giovedì primo maggio alle 11 con l’esposizione di auto sportive in piazza del Municipio, a cura di Tgs Toscana, e in serata, alle 21, il concerto dei Pussycats, cover band pop rock.

Venerdì 2 maggio alle 21.30 saliranno sul palco i Tarock, con musica pop italiana d’epoca.

Sabato 3 maggio, dalle 10.30, si terrà l’esposizione di auto “Noc – Not ordinary cars” e alle 21.30 lo show musicale con i Jolly Cage.

Domenica 4 maggio si chiude in bellezza con la 7ª edizione dell’esposizione di auto d’epoca “Epocauto del Tufo”, in collaborazione con il Veteran car club Viterbo, dalle 9 alle 17.

Per tutta la durata della seconda parte della festa, dal primo al 4 maggio, in piazza Busatti saranno presenti gonfiabili per bambini e la mostra artistica e culturale “Sorano in mostra”.

Ad accompagnare ogni giornata, lo stand gastronomico sarà aperto a pranzo e a cena, per gustare le specialità locali e vivere un’autentica esperienza maremmana.

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale: www.soranoinfesta.com.