Musica, letteratura, incontri e laboratori per bambini: torna il Festival Resistente

Grosseto. Torna dal 24 al 26 aprile al Bastione Molino a Vento, sulle Mura medicee di Grosseto, la XXVII edizione del Festival Resistente.

Tanti gli appuntamenti in programma con la finalità di tramandare la memoria della Resistenza dove la memoria si unisce l’attualizzazione di quei valori, sottesi al movimento di Liberazione, che trovarono la loro espressione nella Costituzione.

Il tema di quest’anno ruota attorno al titolo “Mo(vi)mento – Memoria in movimento, pace in cammino” per sottolineare da un lato l’importanza, come momento storico, dell’80° anniversario della Liberazione e al tempo stesso la necessità e l’urgenza di muoversi nel presente con una riflessione sulla pace e sulle guerre che affliggono diverse aree del mondo, da Gaza all’Ucraina fino al Sudan.

Il programma

Molti gli appuntamenti nei tre giorni che si muoveranno sul filo di questo tema: dalle attività per i bambini ai libri, dagli incontri ai concerti fino agli spazi dedicati alle associazioni.

Per la musica il 24 aprile il palco sarà tutto per i Diaframma, che festeggiano i 40 anni del loro album“Siberia”. Pionieri della dark wave italiana, i Diaframma nascono nella Firenze dei primi anni ’80. Guidati da Federico Fiumani, tra i talenti poetici più poliedrici, spigolosi, passionali, del panorama musicale italiano di ieri e di oggi.

Nel giorno della Liberazione invece saranno protagonisti i canti popolari (alle 18.00), poi ben 3 formazioni si alterneranno dalle 21.30: L’inguastiti e Androgynus, due band maremmane che precederanno il live di Crp, Collettivo rivoluzionario protosonico, un gruppo musicale industrial post punk suburbano che porta al festival “Al diavolo”, il secondo album intenso e incalzante, con ritmi travolgenti e testi dal forte impatto.

Sabato 26 aprile invece sarà la volta della finalissima del contest musicale “Staff/ette – Giovani Resistenti”, a cui seguirà Materazi Future Club, la loro musica è post-punk, distorce le chitarre, balla e fa ballare, rendendo lo-fi lo sport più bello del mondo.

Ogni giorno si inizia con l’animazione per i bambini a cura di Prima Educare aps, associazione Tejidas Trame Collettive aps, Micaela Nolli.

Ci sarà spazio anche per parlare di pace nell’incontro del 24 aprile alle 18.30, dei luoghi della Resistenza, con il libro di Paolo Pezzino, in programma il 26 aprile alle 18.00 ,e di musica ribelle con il libro di Alessandro Meo “Sante”, il 25 aprile alle 17.

Immancabile il pranzo resistente nella giornata del 25 aprile. Dopo la partecipazione alle commemorazioni ufficiali sarà possibile godersi un pranzo su prenotazione (cell. 353.4593557, entro il 23 aprile).

Il festival è organizzato dal circolo Arci associazione Festival Resistente Aps e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con Anpi, Isgrec, Unicoop Tirreno, associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, Cgil, Humanitas, Clan, Unipol. Partecipano inoltre Legambiente, libreria Qb, Vab, Soccorso Rosso.

“Staff/ette – Giovani Resistenti” è un’iniziativa realizzata da circolo Arci Festival Resistente Aps e Arci comitato territoriale Grosseto Aps grazie al bando “Siete presente. Giovani e associazionismo- 2025”, a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.