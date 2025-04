Eventi, mostre e visite guidate: le iniziative nei musei di Maremma per Pasqua e Pasquetta

Grosseto. Pasqua e Pasquetta all’insegna della cultura con le numerose aperture di musei, mostre, collezioni, giardini, eventi e visite guidate in ogni parte della Maremma.

Il programma

A Massa Marittima aperti il Museo di San Pietro all’Orto e il Museo archeologico “G. Camporeale”, con orari dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Aperta anche la Torre del Candeliere, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. Si potrà visitare anche il Museo Subterraneo e della miniera con orari dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00. In programma a Massa Marittima anche due eventi del ciclo “Maremma ‘ 900” dedicati alla memoria, alla storia e alla valorizzazione del territorio a partire dal Novecento, a 80 anni dalla Liberazione. Oggi, venerdì 18 aprile, alle 17, alla biblioteca vomunale “G. Badii” “Dialogo sul patrimonio dissonante, discussione con esponenti di Atrium, rotta culturale europea dedicata ai totalitarismi e alla loro architettura”; sabato 19 aprile, alle 11, al Dopolavoro di Niccioleta trekking urbano per visitare il borgo minerario e celebrare il suo ingresso all’interno dei siti Atrium. Per informazioni scrivere alla mail accoglienzamuseimassa@gmail.com o chiamare i numeri 0566.906525 o 331.9018950.

Sempre a Massa Marittima, nella frazione di Valpiana, in via della Cava, sarà possibile visitare l’Aquarium Mondo Marino Explora Dinosauri Natura Centro studi squali Istituto scientifico, che sarà aperto domenica e lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Informazioni: tel. 342.5713315.

A Gavorrano sia a Pasqua sia a Pasquetta è aperto il Centro di documentazione etrusca Rocca di Frassinello, con possibilità di visita previa prenotazione all’indirizzo museo@roccadifrassinello.it.

A Follonica aperto il Magma – Museo delle arti in ghisa della Maremma, nell’area ex Ilva, dalle 15.30 alle 19.00. Martedì 22 aprile al Magma si terrà Campus di Pasqua per ragazzi, intitolato “S-Passo al Museo”, dalle 8.30 alle 12.30, riservato ai bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni, per una mattinata alla scoperta del passato industriale di Follonica e della riconversione del villaggio fabbrica. Per informazioni: tel. 0566.59027, e-mail frontoffice@magmafollonica.it. Aperta anche la pinacoteca civica, in piazza del Popolo, dalle 15.30 alle 19.30. La pinacoteca ospita la mostra fotografica “Archivio contemporaneo della città. Viaggio fotografico per le vie di Follonica”, con gli scatti di Carlo Tardani. Per informazioni: tel. 0566.59251.

A Scarlino la Rocca pisana e il Centro di documentazione Riccardo Francovich saranno aperti nei giorni del weekend di Pasqua e Pasquetta, 19, 20 e 21 aprile, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. In programma visite guidate al Centro di documentazione Riccardo Francovich e alla Rocca tutti i giorni di apertura con inizio alle 11, 16 e 18. Lunedì 21 aprile alle 17 è in programma “Dalla curtis al castello”, visita guidata alla Rocca e al Centro di documentazione, ripercorrendo le tappe che hanno visto la formazione del nucleo abitato di Scarlino. Informazioni all’indirizzo e-mail musei@comune.scarlino.gr.it.

Nel comune di Castiglione della Pescaia si potranno visitare musei e giardini. A Vetulonia il Muvet – Museo civico archeologico è aperto per Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00 e sono in programma visite guidate, a cura delle archeologhe dello staff, e laboratori creativi per bambini con materiali riciclati o naturali. Sabato 19 aprile, alle 15.00, laboratorio “Crea la tua ghirlanda pasquale” (per bambini dai 5 ai 12 anni). Domenica, alle 11.00, visita guidata “Miti, dèi ed eroi nella Vetulonia etrusca” e alle 15.00 laboratorio per bambini “Fiori, uova e coniglietti”. Lunedì 21 aprile, alle 11.00, visita guidata “Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà” E’ gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564927245, e-mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Aperto anche il Museo Casa Rossa Ximenes in località Diaccia Botrona, sia la domenica di Pasqua che il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni: tel. 0564927244. Per Pasquetta, lunedì 21 aprile, alle 15.00, inaugurazione della stagione di apertura del giardino Viaggio di Ritorno in località Piatto Lavato 1, a Buriano, con visita guidata alla scoperta delle opere dell’artista Rodolfo Lacquaniti. Obbligatoria la prenotazione al link: viaggiodiritorno.it/event/visita-guidata-58/. Informazioni all’indirizzo e-mail giardinoviaggiodiritorno@gmail.com

A Grosseto saranno aperti tutti i musei. Il Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e si potrà visitare la mostra “Capolavori del Rinascimento”, curata da Mauro Papa, con opere attribuite a Pinturicchio, Amico Aspertini, Giorgio Vasari, Sandro Botticelli e Giovanni Bellini. Informazioni: tel. 0564.488066, e-mail: collezioneluzzetti@gmail.com.

Il Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5, sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Per il periodo di Pasqua sono in programma attività istruttive e divertenti tra le sale del museo e all’esterno. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a segreteria@museonaturalemaremma.it o chiamare il numero 0564.488571.

Il Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini 3, è aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Al suo interno si può visitare la mostra “Rex Rusellarum. Le tombe principesche di Sassi Grossi e la nascita di Roselle”. Informazioni: tel.0564.488752, e-mail accoglienzamaam@gmail.com.

Il Polo museale di Arcidosso è aperto venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Il Polo comprende il Museo del paesaggio medievale, il Museo Davide Lazzaretti, il Museo delle armi e il Maco, Museo di arte e cultura orientale. Informazioni: tel. 366.7472612.

A Scansano il Museo archeologico e della vite e del vino, in piazza del Pretorio 4, sarà aperto con orario continuato dalle 11.00 alle 18.00. Informazioni: e-mail musei@comune.scansano.gr.it, tel. 0564.509106.

Ad Orbetello la Polveriera Guzman – Museo archeologico, in via Mura di Levante 5, sarà aperta sabato 19 aprile dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.00 si terrà il laboratorio didattico per bambini (dai 4 agli 11 anni) “Storie di mercanti: chi sarà il mercante più scaltro e veloce che saprà sfruttare le rotte commerciali delle diverse province dell’Impero Romano?”. Per Pasqua e Pasquetta il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Informazioni: tel. 350.5905073, e-mail museoguzman@comune.orbetello.gr.it.

A Porto Santo Stefano l’Acquario Mediterraneo dell’ Argentario, sul lungomare dei Navigatori 44, durante il weekend di Pasqua sarà aperto nei seguenti orari: venerdì 18 aprile dalle 15.00 alle 19.00, sabato 19 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, a Pasqua dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, a Pasquetta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Informazioni: tel. 0564.815933, e-mail acquario.argentario@gmail.com.

Nel comune di Manciano, il Museo di Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora, in via Corsini 5 a Manciano, è aperto sabato 19 aprile e per Pasqua dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Informazioni: tel. 0564. 620532, e-mail museodiffuso@comune.manciano.gr.it.

A Saturnia, il Polo culturale Pietro Aldi in piazza Vittorio Veneto 19, è aperto la domenica di Pasqua dalle 9.00 alle 12.30. Oltre alle collezioni, sarà possibile visitare la mostra fotografica “In TEMA di emozioni. Arte e sostenibilità”, curata da Alessandro Corina. Informazioni: tel. 342.6199885, e-mail info@poloaldi.it.

A Pitigliano Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’archeologia con le aperture del Museo civico archeologico “Enrico Pellegrini” e del Museo archeologico all’aperto “Alberto Manzi.” Il Museo civico, in piazza della Fortezza Orsini, è aperto con orario dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il Museo archeologico all’aperto, il cui ingresso si trova in Strada Provinciale 127 del Pantano, effettuerà orario continuato dalle 10.30 alle 16.30. Per informazioni: tel. 0564.614067 o 329.1314010, e-mail prolocopitigliano@gmail.com.

Il Museo di cultura ebraica, in vicolo Marghera, è aperto la domenica di Pasqua e per Pasquetta, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Informazioni: tel. 0564.614230, e-mail lapiccolagerusalemme@gmail.com.

Nelle colline del tufo, a Sorano, il Parco archeologico Città del Tufo propone visite guidate da sabato 19 a lunedì 21 aprile nella straordinaria necropoli di Sovana. Gli orari delle visite guidate sono: 10.30, 12.00 e 15.00. Per informazioni e prenotazioni: te. 0564.633099, 0564.614074, 388.5724861 (anche su WhatsApp), e-mail info@leviecave.it.

Anche gli altri musei sono tutti aperti al pubblico domenica e lunedì. Il recentemente inaugurato Museo di San Gregorio VII in Palazzo Pretorio e il Museo di San Mamiliano a Sovana saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; il Museo civico archeologico Fortezza Orsini di Sorano dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, con visite guidate ai camminamenti sotterranei alle 12.00, alle 15.00 e alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.633767 e 0564.633099, e-mail info@leviecave.it.

Per tutte le altre informazioni: www.museidimaremma.it.