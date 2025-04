Tari, Scarlino nel Cuore: “Nuovi aumenti delle tariffe, il Comune prenda provvedimenti”

Scarlino (Grosseto). “Il Consiglio comunale di Scarlino, tenutosi martedì scorso, ha rappresentato un momento di grande rilievo per il futuro del territorio, segnato dall’approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Un progetto strategico, promosso e finanziato dalla Regione Toscana, che finalmente dopo anni di attesa si avvia a vedere la luce. Come gruppo Scarlino nel Cuore abbiamo sostenuto con convinzione questo provvedimento, considerandolo un’opportunità fondamentale per lo sviluppo del nostro Comune, sia in chiave turistica, che come incentivo alla mobilità dolce e sostenibile – continua la nota -. Tuttavia, durante la stessa seduta, è stato necessario intervenire nuovamente su un tema che ci sta particolarmente a cuore: lo stato delle strade vicinali del nostro territorio. La situazione è, purtroppo, ben nota ai cittadini e alle aziende che vi risiedono: arterie dissestate, spesso pericolose, completamente dimenticate dall’attuale amministrazione di centrodestra. Lo stanziamento previsto nel bilancio, appena 10.000 euro, è la dimostrazione più lampante della scarsa attenzione riservata a questa problematica. Proprio per questo, abbiamo proposto di valutare seriamente la creazione di un consorzio unico per la gestione e manutenzione delle strade vicinali, oltreché ad un maggiore intervento del Comune, nella speranza di avviare una soluzione strutturale e condivisa”.

“Non possiamo inoltre nascondere il nostro disappunto per un’altra notizia emersa durante il Consiglio: l’ennesimo aumento della Tari, il secondo dall’inizio della legislatura. Un rincaro che, a detta del sindaco, sarebbe inevitabile e al quale non possono farci nulla. Riteniamo invece che un’amministrazione attenta e responsabile debba saper mettere in campo tutti gli strumenti necessari per contenere la pressione fiscale sui cittadini. Occorre rafforzare il controllo sull’efficienza del servizio offerto dal gestore, ma anche contrastare con decisione i comportamenti incivili che danneggiano l’intera comunità – prosegue il comunicato -. La proposta dell’amministrazione di utilizzare risorse comunali per calmierare le tariffe ci appare come un semplice palliativo: si tratta comunque di fondi pubblici, provenienti dalle tasche dei cittadini. Abbiamo quindi ribadito che, se davvero si intende cercare di alleviare il peso fiscale di cittadini e imprese, intanto si può tornare alla suddivisione della tassa in quattro rate, come già avviene nei Comuni limitrofi di Follonica e Gavorrano, rendendo i pagamenti almeno più sostenibili”.

“L’amministrazione si è detta disponibile a valutare le nostre proposte nel prossimo Consiglio comunale – termina la nota -, in cui si approveranno le nuove tariffe. Vigileremo affinché queste aperture non restino solo parole, ma si traducano in azioni concrete”.