Il Comune mette in vendita un terreno: come partecipare all’asta

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica intende alienare, a mezzo di asta pubblica, un terreno edificabile posto in via dei Pioppi, in località Campi alti al mare.

Il bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune Follonica, nelle sezioni “Bandi di gara” “Amministrazione trasparente” e “Ufficio patrimonio” e sono consultabili al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/gli_uffici/patrimonio/default.php

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 maggio 2025, con le modalità indicate nel bando di gara.