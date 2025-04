“Il labirinto delle emozioni”: danza e solidarietà al Teatro Moderno per combattere il Parkinson

Grosseto. La solidarietà va in scena al Teatro Moderno di Grosseto con la serata “Il labirinto delle emozioni”, a favore dell’associazione Azione Parkinson Odv-Ets Grosseto.

La danza sarà ancora una volta protagonista in questo evento che si terrà giovedì 17 aprile, alle 20.30, sotto la direzione artistica di Domenico Saracino, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Grosseto.

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica che colpisce il sistema nervoso e, a causa di prolungati tremori, porta a rigidità muscolare e difficoltà nei movimenti; con il tempo può influenzare l’umore, il sonno e la memoria. L’associazione Parkinson Odv-Ets Grosseto supporta i malati offrendo attività motorie che possono migliorare il benessere fisico e psicologico contrastando il peggioramento della malattia grazie ad incontri settimanali di stretching, yoga e danza che favoriscono il miglioramento delle capacità motorie. È proprio da questi incontri che è nata l’idea di una serata per raccogliere fondi a favore dell’associazione, da impiegare nel portare avanti attività di supporto sociale, fondamentali per il benessere dei malati di Parkinson.

«Lavorando in questo centro – dichiara Domenico Saracino – e stando a contatto con chi lotta a causa di questa malattia, mi sono reso conto di quanto sia importante la sociazlizzazione. È così che è nata l’idea di fare qualcosa, un evento per sensibilizzare e coinvolgere tutti nella solidarietà. La città di Grosseto, i grossetani, si sono dimostrati sempre molto presenti in questi appuntamenti e confido ancora una volta nel loro cuore. Portando in scena questo spettacolo, che abbiamo intitolato “Il labirinto delle emozioni”, cercheremo di entrare nella sfera umana di chi vive il Parkinson, di uscire anche solo per un momento da quel labirinto che quotidianamente tiene intrappolati i movimenti di chi soffre di questa subdola malattia e regalare emozioni attraverso la danza. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, a partire dal Comune, al Liceo coreutico e tutte le scuole di danza che si esibiranno».

Partecipano alla serata: Artistica Grosseto, Centro Studi Danza Follonica, Costa d’Argento Danza, Dance System, DanzArte, Europa Danza, Inside Original Dancer, Liceo coreutico del Polo Bianciardi, Officina Movimento Arte Danza, Polisportiva Barbanella Uno, Progetto Danza, Syn Cyrcus.