Torna “La notte del lavoro narrato”: sarà dedicata all’Intelligenza Artificiale

Follonica (Grosseto). Anche per il 2025 il Museo Magma – che per definizione un museo del lavoro (ha ricevuto il premio Dasa 2015 come migliore museo del lavoro in Europa) aderisce all’evento de “La notte del lavoro narrato”, in collaborazione con gli Istituti scolastici follonichesi.

L’evento, di cui quest’anno ricorre la dodicesima edizione, è a carattere nazionale ed è stato ideato da Vincenzo Moretti, sociologo e autore del manifesto del @lavorobenfatto, che Moretti stesso definisce “una esperienza di narrazione partecipata sul tema del lavoro”.

Quest’anno il tema ruota intorno all’AI, argomento di attualità che interferisce sempre di più nella nostra vita, soprattutto lavorativa.

Il 30 aprile il neurologo e neurofisico clinico Simone Rossi, autore di alcuni libri sull’intelligenza artificiale, incontrerà i bambini della scuola primaria insieme ad Alessandro Giannotta, neurologo e scrittore. Il pomeriggio, alle 16.30, nella Sala dei Fantasmi del Museo Magma, i due esperti condurranno un incontro sul tema dell’intelligenza artificiale aperto a tutti.

L’ingresso è gratuito e libero.