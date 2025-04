Strade, il Comune investe 100mila euro: le vie interessate dai lavori

Follonica (Grosseto). In arrivo interventi nelle vie cittadine a Follonica: nello specifico, piazza Primo Maggio, la via di accesso al cimitero, via Matteotti/via Santini, via Sanzio e via Toscanini, per un totale di 100mila euro. La città si prepara al rispristino delle pavimentazioni di alcune strade, in modo da rendere la viabilità pedonale e veicolare più sicura.

“A tal proposito – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti – abbiamo tenuto conto delle segnalazioni dei cittadini relative alle necessità di intervento e queste vie erano sicuramente tra le priorità. Aspetteremo che passi il periodo di Pasqua e a maggio, all’inizio del mese, inizieranno le opere, che si concluderanno entro l’inizio dell’alta stagione. Massima attenzione, come già annunciato, sarà dedicata al cimitero comunale, con il rifacimento della pavimentazione della strada di accesso e i lavori ai vialetti interni, già annunciati, che andranno a riportare la situazione alla normalità e al decoro”.

“Sempre in vista dell’estate stiamo inoltre programmando altri interventi per rendere Follonica più fruibile dai cittadini e dai turisti, sempre a seguito di sopralluoghi e di una fase di ascolto intensa”, conclude Poggetti.