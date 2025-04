Psi: esponente maremmano eletto nel consiglio nazionale del partito

Follonica (Grosseto). “Dal congresso nazionale del Partito Socialista Italiano, che si è concluso recentemente a Napoli, nasce un Psi rafforzato anche a Follonica”.

A dichiaro, in un comunicato, è il Psi di Follonica.

“Gregorio Cordovani, da poco nominato segretario locale, è stato eletto nel consiglio nazionale del partito – continua la nota -. Un riconoscimento di non poco conto per un ragazzo giovanissimo e per una sezione che ha attraversato con tenacia e capacità politica le tempeste che ha attraversato l’area socialista. Le idee non muoiono e con esso le persone, se quest’ultime mostrano capacità di rinnovamento”.

“Cordovani fa proprie le parole del segretario nazionale Enzo Maraio. Il ‘primum vivere’, antica lezione di Bettino Craxi, è ormai acquisito. Ora, e lo abbiamo dimostrato nel congresso, è il momento di fare politica. Quella vera – termina il comunicato -. Individuare gli obiettivi e creare le condizioni per realizzarli. Vogliamo un Psi unito ed aperto alle istanze riformiste. Per noi l’unità non è inseguire formule, ma rilanciare sui temi. A Gregorio gli auguri di un lavoro proficuo. Ne ha bisogno il Psi e più che altro Follonica”.