Luoghi e rituali funerari delle più antiche comunità grossetane: se ne parla in un incontro al Polo universitario

Grosseto. Venerdì 11 aprile alle 16, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori, 43 si terrà il convegno del ciclo “Incontri con le voci dell’archeologia” dal titolo: “Grotte e cavità artificiali: luoghi e rituali funerari delle più antiche comunità grossetane”.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena ed Associazione archeologica maremmana.

Relatrice sarà Nicoletta Volante, professoressa associata di Preistoria e Protostoria al Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena; svolge attività di ricerca su contesti del Paleolitico superiore, del Neolitico e dell’età dei metalli in Italia centrale nei siti di Vado all’Arancio (Massa Marittima), Poggio Spaccasasso (Monti dell’Uccellina), Monte Cetona (Siena) e Monte Amiata. In Italia e all’estero, coordina progetti multidisciplinari inerenti le tecnologie antiche anche applicando il metodo della sperimentazione archeologica utilizzata al contempo come strumento di ricerca e di divulgazione archeologica.

La professoressa Volante introduce così il tema della conferenza: “Dalle comunità del Paleolitico superiore a quelle protostoriche dell’età del rame e del bronzo verranno proposte le scoperte archeologiche avvenute in alcune cavità naturali e artificiali del grossetano utilizzate come luoghi di seppellimento. Attraverso tali scoperte, riferibili ad un arco cronologico di almeno diecimila anni. si cercherà di chiarire ciò che è stata definita ‘la cultura del morire’ delle popolazioni preistoriche della Maremma”.

L’ingresso è libero e gratuito.