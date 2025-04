“Non è mai troppo Manzi”: Silvia Mobili ed Emilio Celata in scena al Teatro Castagnoli

Scansano (Grosseto). Scansano accoglie un nuovo capitolo della rivoluzione educativa di Alberto Manzi.

Il Teatro Castagnoli di Scansano ospiterà, domenica 13 aprile alle 17.30, l’evento (ad ingresso libero) “Non è mai troppo Manzi. Storia di un’Italia e di un Maestro che le insegnò a imparare”.

La “narrazione scenica”, nata da un’idea della Consulta per il sociale di Pitigliano e valorizzata dal Teatro Boni, celebra la figura di Alberto Manzi, il pioniere dell’alfabetizzazione e l’innovatore dell’educazione in Italia.

Lo spettacolo

Sul palco la coppia che “alla prima” ha fatto registrare il sold out: Silvia Mobili, giornalista di Radio Capital, nota al pubblico per il suo stile brillante e coinvolgente, e Emilio Celata, attore simbolo del Teatro Boni di Acquapendente, apprezzato per lo stile dirompente e innovativo.

Questa volta, a rendere l’evento ancora più suggestivo, parteciperanno anche il coro della scuola di musica di Scansano, “Maremma che voci”, arricchendo la narrazione con un tocco musicale carico di emozioni, e alcuni ospiti della Rsa San Giovanni di Scansano che coinvolgeranno il pubblico con vecchi ricordi.

Un viaggio attraverso le parole, i metodi e i valori del maestro Manzi che, con la storica trasmissione “Non è mai troppo tardi”, ha insegnato a milioni di italiani non solo a leggere e scrivere, ma anche a pensare, a essere liberi e a difendere il proprio spirito critico.

L’evento ha riscontrato l’entusiasmo dell’amministrazione comunale di Scansano, che si è fatta portatrice della sensibilità e del sostegno culturale.

Il sindaco Maria Bice Ginesi e l’assessore alla cultura Irene Terzaroli hanno espresso il loro apprezzamento per il progetto, riconoscendo in esso un importante contributo alla diffusione del pensiero educativo di Manzi, capace di unire generazioni e culture.

Con un mix di teatro, narrazione e musica, “Non è mai troppo Manzi” si propone di far rivivere il messaggio universale di un maestro che ha trasformato l’istruzione in un atto di emancipazione e speranza. L’evento viaggia verso teatri e piazze, portando con sé l’eredità di Manzi e la promessa di un futuro in cui la cultura e l’educazione sono un dono per tutti.