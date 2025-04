“IdeArti”: torna il concorso dedicato ai giovani tra i 16 e i 25 anni

Grosseto. C’è tempo ancora fino al 15 aprile prossimo per partecipare alla seconda edizione di “IdeArti – Giovani innovatori”, il concorso lanciato da Cna Grosseto e riservato ai giovani tra i 16 e i 25 anni per premiare le migliori idee di impresa.

Un’iniziativa che unisce all’emozione della sfida e all’obiettivo di ottenere un premio, anche un percorso formativo: le migliori idee presentate e selezionate da un gruppo di esperti di economia, innovazione e imprenditorialità individuati dall’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa, saranno poi sviluppate con un percorso formativo in cui i partecipanti potranno acquisire le competenze per dare davvero corpo alle idee che hanno avuto.

In palio 1500 euro di premi in denaro, per le tre idee di impresa giudicate migliori, e un percorso di tutoraggio e mentorship gratuito, con esperti individuati da Cna, per dare corpo a quelle idee.

“Lo scorso anno – commenta Elena Dolci, responsabile del progetto per Cna Grosseto – hanno partecipato gruppi di studenti di molti istituti della provincia, proponendo idee davvero innovative e con un’attenzione particolare all’etica e all’ambiente. Siamo impazienti di vedere quali proposte arriveranno quest’anno; abbiamo avuto modo di sperimentare che sul nostro territorio ci sono idee e c’è entusiasmo, tutto questo va sostenuto, per creare un rinnovo nel nostro tessuto imprenditoriale e all’economia”.

Il concorso “IdeArti – Giovani innovatori” nasce all’interno del progetto “Artigiani del futuro”, pensato per creare un legame tra il mondo degli artigiani e dei piccoli imprenditori e le scuole, favorire il passaggio generazionale di impresa e creare percorsi di formazione ad hoc, rispetto alle esigenze del territorio e ai desideri dei giovani, per rispondere alle esigenze delle aziende, che spesso non trovano manodopera qualificata.

Per partecipare, singolarmente o in gruppo, è sufficiente compilare il modulo per le candidature disponibile sul sito di Cna Grosseto a questo link: https://www.cnagrosseto.it/premio-idearti-giovani-innovatori-2025

Le proposte che saranno selezionate nella prima fase saranno premiate in un evento pubblico e potranno essere sviluppate nel percorso di tutoraggio e mentorship finanziato da Cna Grosseto.

Per informazioni: e-mail e.dolci@cna-gr.it –tel. 0564.452909.