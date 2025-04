Ex Garibaldi, sopralluogo del Comune nel cantiere: continuano i lavori di riqualificazione

Grosseto. Proseguono i lavori di riqualificazione dell’ex Garibaldi, lo storico edificio di Grosseto destinato a diventare la futura Casa della musica.

Un progetto di rigenerazione urbana che punta a restituire alla città un polo culturale moderno, capace di ospitare associazioni musicali e culturali del territorio.

Questa mattina, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, l’assessore alla cultura Luca Agresti e il dirigente Luca Vecchieschi hanno accompagnato la stampa in una visita guidata al cantiere, illustrando lo stato di avanzamento delle opere.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Pnrr con un investimento di 2,6 milioni di euro, ha già portato a significativi progressi, con l’attuale ditta affidataria che ha provveduto al rinnovo del secondo e ultimo piano dell’edificio e delle facciate, con il ripristino degli ornamenti originari, oltre alla posa degli infissi completata e gli intonaci interni già applicati a quest’ultimo livello, dove restano da ultimare alcune opere interne. È stata inoltre installata una nuova struttura in acciaio per il palco della futura arena per concerti.

Mentre al piano terra e al primo piano i lavori, facenti parte di un appalto del 2019 non finanziato dal Pnrr, sono sospesi per il fallimento della ditta affidataria (impresa differente da quella presente ora in cantiere) e l’amministrazione si sta muovendo per ricorrere a lavori di completamento in urgenza così da armonizzare le opere mancanti con quelle in esecuzione.

Uno degli aspetti più rilevanti della riqualificazione ha riguardato la necessità di consolidare l’edificio con interventi straordinari. Il restauro ha incluso il rinforzo dei solai e del corpo scale con la sostituzione delle parti deteriorate.

Il completamento dell’ex Garibaldi non restituirà solo un edificio rinnovato, custode di realtà musicali del territorio, ma contribuirà a migliorare l’intero contesto urbano circostante. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dei luoghi simbolo della città: nascerà dunque uno spazio pubblico funzionale interamente dedicato alla cultura.

L’amministrazione punta a portare a termine i lavori entro il 2026, restituendo alla comunità un palazzo rinnovato e pronto ad accogliere le realtà culturali locali.

“L’ex Garibaldi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è un tassello fondamentale della rigenerazione urbana di Grosseto. Con questo intervento, per il quale adotteremo un ulteriore sforzo progettuale ed economico, diamo indietro alla città un edificio storico, trasformandolo in un polo culturale per le realtà musicali e artistiche, quello cioè che avevamo promesso da tempo. I lavori proseguono con determinazione: abbiamo affrontato sfide strutturali importanti, ma sempre con l’obiettivo di garantire un restauro di qualità”.

“La Casa della musica – concludono sindaco e assessori – sarà un simbolo della vitalità culturale grossetana e un’opera che valorizzerà l’intero quartiere”.

“La riqualificazione dell’ex Garibaldi è frutto di un’importante sinergia tra la Soprintendenza e l’amministrazione comunale, in particolare con l’ufficio Lavori pubblici – dichiara l’architetto Vanessa Mazzini, funzionario della Soprintendenza –. Ogni scelta progettuale è stata oggetto di un’attenta valutazione, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione di elementi contemporanei, come la copertura della struttura esterna, e la definizione della palette cromatica, in linea con il contesto storico dell’edificio. Questo approccio ha permesso di coniugare tutela e innovazione, valorizzando il patrimonio esistente e restituendolo alla città con una nuova funzione culturale”.