Coronavirus: morto un uomo di 90 anni

Il sindaco di Magliano, Diego Cinelli, sulla pagina Facebook del Comune ha dato notizia di una vittima di Covid-19 sul territorio. Si tratta della ventinovesima vittima positiva al Coronavirus in provincia di Grosseto.

“Purtroppo oggi registriamo la prima vittima del Covid-19 sul territorio di Magliano in Toscana – si legge nel post del sindaco -. Si tratta di un uomo di 90 anni deceduto stanotte. Il tampone effettuato nelle scorse ore ha dato stamani esito positivo. Come Sindaco, a nome della nostra comunità, sono vicino alla famiglia. Un evento luttuoso è sempre un momento di grande sofferenza, ma in questo caso purtroppo non c’è neppure la possibilità di rendere omaggio al congiunto o di svolgere il funerale. Per questo siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.