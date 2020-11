Verso le amministrative, l’appello: “C’è bisogno di un unico Partito Comunista forte”

“Siamo un gruppo di compagne e compagni che sentono forte la necessità di un unico Partito Comunista forte, autorevole e indipendente da tutte le forze della sinistra, una sinistra che in tutte le sue forme ha tradito i lavoratori e tutta la popolazione per fare gli interessi di pochi potenti, delle banche e piegata ai voleri dell’Unione europea, una sinistra fortemente antipopolare e dalla quale vogliamo che sia chiaro che non abbiamo più niente a che fare“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Unità Comunista di Orbetello.

“Ovviamente come comunisti siamo contro la destra, sempre più populista, che parla alla pancia delle persone, illudendole, ma che in realtà è solo l’altra faccia della stessa medaglia: infatti centrodestra e centrosinistra, dove governano, applicano le stesse politiche fatte di tagli alla sanità, all’istruzione, a tutti i servizi al cittadino, costruiscono inceneritori e distruggono i territori in nome solo del profitto e non del benessere di tutti i cittadini. C’è necessità di una forza realmente dalla parte dei lavoratori e del popolo contro le politiche di centrodestra e centrosinistra – termina il comunicato – Sentiamo il forte bisogno, nell’anno del centenario della nascita del Partito Comunista d’Italia, di dare un contributo per l’unità dei comunisti. Quindi ci rivolgiamo a tutti, partiti e singoli per riunirci sotto un unico simbolo e nome alle prossime elezioni di Orbetello sperando che questo appello vada oltre il comune di Orbetello“.