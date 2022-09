Ospedale Sant’Andrea, il Tavolo della Salute: “500 interventi chirurgici in attesa”

Paolo Mazzocco, coordinatore del Tavolo della Salute, e Luciano Fedeli, responsabile sanità per il Pci grossetano, riaccendono i riflettori sul reparto di chirurgia dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, unico riferimento per le Colline Metallifere.

Paolo Mazzocco trova “inspiegabili certi comportamenti” e dichiara: “Cosa aspettano i vertici aziendali prima di potenziare un reparto che dimostra con i fatti l’importanza e l’alto livello professionale, visto che centinaia di pazienti preferiscono aspettare di operarsi al Sant’Andrea piuttosto che migrare in altre zone, come peraltro sta accadendo per altri ospedali. Inspiegabile è che la Regione Toscana e i vertici aziendali non sblocchino lo scellerato e colpevole blocco delle assunzioni e colpisce il silenzio dei sindaci delle Colline Metallifere, dai quali non si leva alcun grido unitario di disappunto su questi disagi che pesano sulle dei cittadini da loro amministrati e che pagano purtroppo sulla loro pelle.”

Per Fedeli “il personale sanitario non può essere spremuto ancora, è allo stremo, il rischio di abbandono sta diventando reale ogni giorno di più e lo manifestano proprio i licenziamenti di molti professionisti e il rifiuto di accettare incarichi, come sembra sia avvenuto nel nostro distretto, per i carichi di lavoro irrazionali proposti.“