Il Comune dichiara guerra al traffico: aumenta la tariffa nei parcheggi, ecco la navetta

Per migliorare la qualità della vita a Follonica, l’amministrazione comunale ha pensato ad alcune novità.

L’obiettivo è quello di aumentare la vivibilità della città e, per farlo, sono state studiate alcune strategie che vogliono decongestionare il traffico lungo le principali strade comunali, con beneficio in termini di inquinamento dell’aria e in linea con la politica di sostenibilità urbana promossa dall’amministrazione.

Piazza XXV Aprile è da sempre la zona parcometro più congestionata della città e, proprio per questo motivo, è stato deciso di aumentare la tariffa oraria della zona, per incoraggiare il ricambio delle auto, scoraggiare la lunga sosta e sostenere contestualmente il commercio, agevolando il passaggio nel centro città.

Allo stesso tempo l’amministrazione ha istituito, in via temporanea e sperimentale, un servizio navetta tra il parcheggio del Palagolfo e il centro cittadino, impiegando un trenino turistico. Il servizio è volto ad incentivare l’utilizzo dei parcheggi che si trovano nelle zone periferiche di Follonica, alleggerendo la pressione delle auto nel centro cittadino.

«Vogliamo per quanto possibile scoraggiare l’uso dell’auto in città – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri – e al contempo incoraggiare la rotazione in alcuni punti strategici, anche al fine di sostenere il commercio di prossimità. Abbiamo quindi considerato opportuno, in questa ottica, aumentare la tariffa oraria di sosta in piazza XXV Aprile e di istituire un servizio navetta che dalla periferia porta in centro. Il servizio era stato richiesto anche dai rappresentati dei ristoratori follonichesi, che spesso lamentano la mancanza di parcheggi, soprattutto in estate».

Per questo motivo, solo in piazza XXV Aprile, la tariffa oraria (8-24) dal primo agosto sarà di 2 euro all’ora. Il parcheggio resterà però gratuito tra le 13 e le 15.

Grazie all’App EasyPark, nel Comune di Follonica è possibile gestire la sosta nei parcheggi a pagamento direttamente dalla smartphone. Per utilizzare EasyPark è necessario scaricare l’App dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Il servizio navetta (la linea blu del trenino scambiatore) parte dal parcheggio del Palagolfo di via Sanzio e porta in centro, di fronte al mercato coperto Meq. Le corse partono ogni 25 minuti tra le 18.30 e 00.30. Il biglietto ha il costo di 1 euro, gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70. Il servizio sarà attivo fino a settembre.