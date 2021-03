Girolamo Cannoni, un grossetano tra i Mille: una targa in memoria del garibaldino

Si è tenuta oggi, mercoledì 17 marzo, in occasione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia, la cerimonia di posa della targa commemorativa dedicata a Girolamo Cannoni, componente della spedizione dei Mille di Marsala.

Il garibaldino, nato nel capoluogo maremmano il 26 febbraio 1842, si imbarcò volontario l’8 maggio 1860 a Talamone su uno dei due piroscafi che avrebbero condotto l’eroe dei due mondi alla conquista del Regno delle Due Sicilie. Distintosi nelle operazioni belliche e restando ferito, fu congedato come sottufficiale.

Alla cerimonia, tenutasi nel giardino pubblico all’incrocio tra via Nino Bixio e via Ciro Menotti, ha partecipato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Sono veramente orgoglioso di celebrare la figura di Girolamo Cannoni, un uomo che con il suo coraggio, mosso da sentimenti profondi di amore e responsabilità verso il Paese, ha contribuito a formare la nostra splendida Italia così come la conosciamo oggi – ha dichiarato il sindaco-. Trovo doveroso quindi ringraziare David Berti, tris nipote del garibaldino, tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della cerimonia e l’assessore Fabrizio Rossi che ha fortemente voluto questo evento”.

La cerimonia ha visto inoltre l’attrice teatrale Laura Sbrana Adorni leggere un componimento risorgimentale a cui è seguita la benedizione impartita da don Roberto Nelli, parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso. In chiusura il musicista Roberto Foschi ha eseguito l’Inno italiano.

“Mi sono imbattuto nella storia del mio antenato nel corso di una ricerca bibliografica su David Lazzeretti. In verità, avevo sentito parlare in famiglia che il bisnonno di mia madre avesse partecipato alla spedizione dei Mille di Marsala, ma non vi erano documenti che lo testimoniassero – ha affermato David Berti, trisnipote di Girolamo Cannoni -. Quando ho trovato delle fonti che dimostravano la partecipazione di alcuni maremmani all’impresa di Garibaldi, ho cominciato a scavare. Sono entrato in possesso della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del novembre del 1871 che riporta l’elenco dei partecipanti alla spedizione a fini pensionistici. E sorpresa…ecco comparire il nome di Girolamo Cannoni. In seguito, grazie all’archivio della Curia vescovile e alla disponibilità e professionalità di don Jarek Migus, sono risalito al certificato di battesimo avvenuto nella cattedrale di Grosseto. Da lì, sono emersi episodi avvincenti di un uomo in cui era radicata una profonda fede, ma convinto e pervaso allo stesso tempo dagli ideali risorgimentali“.