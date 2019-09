Sinistra Italiana: “Strade in condizioni pietose, disagi per scuolabus e studenti”

“Speravamo come Sinistra Italiana di non dover più tornare sull’argomento, ma la scuola è iniziata ed anche quest’anno rimangono i soliti problemi di viabilità nelle campagne orbetellane“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono la federazione di Grosseto di Sinistra Italiana e Sinistra Italiana di Orbetello.

“A San Donato le strade che dovrebbero permettere ai ragazzi di raggiungere le sole due fermate previste lungo la provinciale n.56 sono in condizioni pietose – continua la nota -. Ci risulterebbe che l’amministrazione ha preso l’impegno di investire 100mila euro anche se ancora non si vedono i lavori. Quando partiranno? Le gare di appalto sono state fatte? Se la risposta è negativa come sembrerebbe fino al 2020 le strade probabilmente rimarranno in queste condizioni. Ma altri quesiti come Sinistra Italiana ci poniamo: sarà solo l’amministrazione comunale a finanziarli o, visto che sono consortili contribuiranno anche i privati, come la norma dovrebbe prevedere? Cosa farà la Provincia, contribuirà anche lei? Come i ragazzi di San Donato raggiungeranno le fermate sulla provinciale? E chi li porterà alle fermate?“.

“Quesiti che, a scuola iniziata, avremmo voluto non doverci porgere. Ma ai quali l’amministrazione comunale deve dare una risposta – termina il comunicato –. Amministrazione comunale, quella orbetellana, che ancora una volta dimostra il suo pressapochismo e la sua incapacità di programmare gli interventi sul territorio limitandosi, ed in questo è veramente brava, agli annunci ed ai proclami“.