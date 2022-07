Raccolta rifiuti, il sindaco: “Sei Toscana non ottempera ai suoi doveri”

“Cari cittadini, voglio affrontare con voi una questione alla quale teniamo molto, non solo per il benessere della comunità tutta, ma anche per il decoro e l’immagine stessa del Comune: il servizio di raccolta dei rifiuti”.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Un tema che va trattato con la massima chiarezza e trasparenza per sgomberare il campo da equivoci ed evitare di trascinare il Comune in responsabilità non sue. È certamente importante che anche noi siamo messi a conoscenza dei vari disservizi, ma attenzione! Il Comune non è l’ente che eroga il servizio di raccolta rifiuti – sottolinea il sindaco –! Il responsabile è il gestore privato Sei Toscana, come risultato della sciagurata spartizione del territorio in macroaree e Ato voluta nel 2013 dalla sinistra. In quell’anno Sei Toscana ha vinto una gara d’appalto predisposta proprio dall’Ato e, a tutt’oggi, sembra ancora non riuscire ad ottemperare ai suoi doveri“.