Segnaletica stradale, il Comune investe 10mila euro: gli interventi realizzati

L’amministrazione comunale di Scarlino ha investito circa 10mila euro nel ripristino della segnaletica stradale.

«Siamo intervenuti – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – in base alle segnalazioni dei tecnici degli uffici e della Polizia municipale, sistemando gli attraversamenti pedonali, linee di parcheggio e altre indicazioni. Inoltre abbiamo realizzato di fronte alla farmacia di Scarlino Scalo due posti auto destinati uno ai disabili e l’altro alle donne incinte».

Le vie interessate dall’intervento sono via dei Cipressi e via del Mercato al Puntone, la Panoramica nel centro urbano capoluogo, via Aurelia, via Lelli, via Vittorio, via Morandi e via Mariotti a Scalo.

«Continuano quindi gli interventi di manutenzione – conclude Giulianelli – in tutto il territorio comunale: presto saranno installati nuovi attraversamenti a Scarlino Scalo per assicurare maggiore sicurezza ai pedoni».