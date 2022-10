Stiacciole, un lettore: “Cassonetti di fronte al roseto dedicato ai martiri d’Istia, il Comune li sposti”

“Il Comune sposti i cassonetti della spazzatura posizionati di fronte al giardino in ricordo dei martiri di Istia”.

L’appello arriva da un nostro lettore, Marcello Soldati, che abita nelle frazione di Stiacciole.

“Abito in un appartamento in via Guidoni, di fronte al giardino, che ho realizzato personalmente. Sei anni fa, davanti casa mia, c’era un campo incolto, in cui l’incuria e l’erba alta erano protagoniste – spiega Soldati -. Per questo motivo, nell’aprile 2016, ho iniziato ad estirpare le erbacce e a piantare delle rose nel campo: in poco tempo sono sbocciati i primi fiori e ad oggi ho seminato e fatto crescere circa un centinaio di rose. Inoltre, nel giardino ho messo una targa in ceramica con i nomi dei martiri d’Istia e la data dell’eccidio, ho sistemato una fontanella ad energia solare e ho costruito un’edicola con una piccola statua della Madonna”.

“Con mio grande stupore, circa 20 giorni fa, davanti al giardino sono stati sistemati sette cassonetti intelligenti per la raccolta dei rifiuti – continua Soldati -. In precedenza, i contenitori dell’immondizia erano stati collocati accanto ad ogni palazzo: nella nostra via, una strada a senso unico che sale verso Marrucheti, ci sono sette fabbricati ed in ogni edificio abitano 10 famiglie. A quel punto, anche a nome di tutti gli abitanti della strada, che condividono la mia protesta, ho scritto un’e-mail all’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, chiedendo che i cassonetti venissero spostati all’inizio della via, in un punto in cui non intralciano il traffico e che è facilmente raggiungibile dai residenti della zona. Ho scritto ancora al medesimo ufficio tre giorni fa e mi è stato risposto che i cassonetti devono stare di fronte al roseto perchè sono più vicini ai palazzi e che tale collocazione è prevista dal piano regolatore del Comune”.

“A questo punto – termina Soldati -, mi appello all’assessore all’ambiente Simona Petrucci, affinchè possa esaminare la questione e faccia spostare i cassonetti. Fino ad ora, i contenitori si aprono senza 6Card, ma, quando servirà la tessera, ho paura che molta gente lasci i rifiuti ai piedi dei cassonetti, proprio di fronte al giardino dedicato ai martiri d’Istia. In questo modo, si manca soprattutto di rispetto alla memoria di quei poveri ragazzi trucidati dal regime fascista”.