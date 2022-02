Lo sport grossetano in lutto: è morto il campione di baseball Lambert Ford

E’ venuto a mancare oggi Lambert Ford.

“Un campione di baseball, leggenda dello sport grossetano, un grande uomo, un grande amico che aveva scelto la Maremma come casa – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Marito dell’ex consigliera comunale e provinciale Olga Ciaramella, Lambert è stato un esempio di passione, professionalità, amore e dedizione, che per sempre porterò personalmente nel cuore, un’icona che resterà nel firmamento del nostro sport. Sono grato di averlo conosciuto. Alla cara Olga e a tutti i suoi familiari e amici il mio più profondo e commosso abbraccio. Ciao Lambert”.

“Una stella che brillerà per sempre. Con Lambert Ford se ne va uno dei campioni più grandi del nostro sport. Esempio luminoso di talento, durante e dopo la sua carriera non ha mai risparmiato impegno e passione, mettendosi anche a disposizione delle giovani generazioni. La nostra comunità, che per decenni è stata la sua casa, gli deve tanto. Certamente troveremo presto il modo migliore per ricordare e celebrare la grandezza e l’esempio di uno sportivo che ha dato tutto ciò che aveva. Lambert Ford ha incarnato, e continua a farlo anche ora che non c’è più, i valori stessi dello sport. Mi auguro che i giovani possano davvero prendere spunto dal suo esempio. Alla moglie Olga, alla figlia e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Grosseto, dopo la scomparsa del campione di baseball Lambert Ford.