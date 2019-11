Cambiamenti climatici: Fridays for Future Grosseto lancia il quarto sciopero globale per il futuro

“La crisi climatica è già qui, e sta causando morti e ingenti danni economici. Perché non riconoscerlo?“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fridays For Future Grosseto.

“Da una settimana l’Italia intera è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi, ed anche la Maremma non è stata risparmiata – continua la nota -. Insieme a Grosseto, anche Pisa, Firenze, Venezia, Matera e Bolzano sono alcune tra le numerosissime città che sono state flagellate da quello che ci si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo’“.

“Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere sul fatto che la causa è a monte, ed è chiara e definita – prosegue il comunicato -. Grazie a quanto sappiamo dalla scienza attraverso innumerevoli studi e rapporti, ne conosciamo il volto e la forma, eppure, in questi giorni di alluvioni, frane e inondazioni, troppe poche volte l’abbiamo sentita nominare con nome e cognome: ‘Crisi climatica’. Per affrontare un’emergenza, bisogna riconoscerla come emergenza. I dati sono chiari: la CO2 in atmosfera aumenta, la temperatura media globale sale, il livello del mare si alza e la frequenza di fenomeni atmosferici estremi cresce esponenzialmente. Le maree sono una costante, certo, ma se negli ultimi vent’anni l’acqua alta a Venezia ha superato i 140 centimetri più di 10 volte, ovvero più spesso di quanto non sia successo nei 128 anni precedenti non parlarne è una omissione della verità dei fatti“.

“Gli ingenti danni della crisi climatica, in termini di maggiore insicurezza, di perdita di patrimonio culturale, di fiumi di denaro necessari per le riparazioni, anche in Italia continuano ad accumularsi. Solo a Venezia il danno è stimato in almeno un miliardo di euro. Il rifiuto delle istituzioni di stanziare quanto occorre per la profonda riconversione ecologica, trasformazione che si rivela ogni settimana più urgente, comporterà così un accumulo di costi che peserà sempre più sul presente, e sul nostro futuro – continua la nota -. Il prezzo dell’indifferenza sta diventando troppo alto. Chiediamo a tutti di fare la propria parte per invertire questa rotta: