Adf, nominato il nuovo consiglio di amministrazione: Roberto Renai confermato presidente

Roberto Renai è confermato presidente di AdF.

Oggi, 20 maggio, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Per la parte pubblica sono stati nominati Roberto Renai (indicato come presidente), Gianpiero Secco, Gesuè Domenico Ariganello, Francesca Mugnaini e Roberto Baccheschi, mentre per la parte privata sono stati nominati Piero Ferrari (indicato amministratore delegato), Andrea De Caterini, Paola Carluccio e Manuela Pagella. La nomina del nuovo cda è stata votata all’unanimità dall’assemblea dei soci presenti in rappresentanza del 97,55% del capitale sociale, a testimonianza di una compagine sociale sempre più compatta e animata da unità di intenti e obiettivi.

“Ringrazio sentitamente i soci per la fiducia concessa nuovamente – commenta il presidente Roberto Renai –. Il voto è lusinghiero e soprattutto è segno e indice di grande compattezza di intenti per le nuove sfide che ci aspettano nel prossimo triennio. AdF è ormai un pilastro fondamentale a sostegno dell’economia del territorio e la nostra vocazione trova conferma nella mission aziendale, lavorare per il benessere della comunità e del territorio. La scelta dei soci nella composizione del CdA è stata di andare molto in continuità con il precedente, al quale nuovamente rinnovo i miei ringraziamenti per quanto fatto, e indica il buon lavoro svolto nell’ultimo triennio”.

“Sento con forza che la fiducia concessa alla nostra azienda è totalmente percepita dai nostri collaboratori – conclude Renai – che saranno in grado, come accaduto con il precedente piano industriale, di affrontare le nuove responsabilità che ci aspettano. AdF è e rimane un’azienda centrale nel panorama toscano e continuerà la proficua collaborazione con le altre aziende del settore”.

Il nuovo consiglio di amministrazione

Roberto Renai (presidente)

Nell’ultimo triennio ha ricoperto la carica presidente di AdF. È stato vicepresidente di AdF, consigliere di amministrazione dell’Ato 6 Ombrone e consigliere di Cigaf spa. Ha ricoperto vari incarichi istituzionali e professionali, nel corso dei quali ha maturato una notevole esperienza nel campo dei servizi pubblici locali. È stato inoltre presidente e dirigente amministrativo del settore vending de Il Punto Società Cooperativa e formatore per alcuni progetti di cooperazione internazionale nel settore idrico a cui ha preso parte. È attualmente presidente di Agile Academy.

Piero Ferrari (amministratore delegato)

Nell’ultimo triennio ha ricoperto la carica di amministratore delegato di AdF. Manager di grande esperienza e competenze, è stato amministratore delegato di Gesesa spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato di Benevento e di 22 Comuni della provincia, sempre parte del gruppo Acea. Entrato in Acea spa nel 1989, ha già rivestito in AdF il ruolo di responsabile risorse umane e organizzazione ed è stato coordinatore risorse umane area di business Toscana – Umbria. È attualmente amministratore delegato di Agile Academy.

Gianpiero Secco

Ingegnere, sindaco del Comune di Seggiano nella precedente legislatura, è un manager di esperienza internazionale, che ha ricoperto incarichi di vertice in numerose società del gruppo Finmeccanica. Consigliere di amministrazione di AdF dal luglio 2019 a maggio 2022.

Gesuè Domenico Ariganello

Architetto, si occupa di progettazione di interventi architettonici e urbanistici, con particolare attenzione alla bioedilizia e al risparmio energetico; ha ottenuto numerosi premi in concorsi per la riqualificazione e progettazione di edifici e complessi residenziali. Consigliere di amministrazione di AdF dal luglio 2019 a maggio 2022.

Francesca Mugnaini

Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto del lavoro e dell’impresa e consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale alle aziende, oltre che di diritto di famiglia e minori. È stata consigliere del Comune di Siena. consigliere di amministrazione di AdF dal luglio 2019 a maggio 2022.

Roberto Baccheschi

Avvocato libero professionista, abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature. Specializzato in diritto commerciale e delle società a partecipazione pubblica, diritto penale e dell’impresa, esperto nella redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e nella funzione di Organismo di vigilanza. Dal settembre 2016 al settembre 2019 consigliere di amministrazione di AdF.

Andrea De Caterini

Ingegnere, dirigente di Acea e consigliere in numerose società operanti nei settori gas e acqua, è amministratore delegato e direttore tecnico di Ingegnerie Toscane spa. Consigliere di amministrazione di AdF dal luglio 2019 a maggio 2022.

Paola Carluccio

Avvocato, attualmente responsabile dell’Unità legale e societaria presso Acea ATto2 SpA e responsabile del presidio legale e societario – Area industriale idrico di Acea S.p.A.. Consigliere di amministrazione di Agile Academy.

Manuela Pagella

Dirigente di Acea con esperienza pluriennale in progetti di innovazione tecnologica e riorganizzazione aziendale, attualmente responsabile smart solutions infrastructures di Acea Spa. In passato ha ricoperto incarichi di responsabilità in società del settore energia e gas.