Il sindaco revoca la nomina all’assessore: “Vedute diverse sul futuro del territorio”

Il sindaco di Scarlino Francesca Travison – con decreto sindacale numero 11 del 22 luglio 2021 – ha revocato a Letizia Canepuzzi la nomina ad assessore.

Le deleghe che le erano state affidate (agricoltura, caccia e pesca, bilancio, associazionismo, finanziamenti e Demanio marittimo) saranno gestite dal primo cittadino.

«Ringrazio Letizia Canepuzzi per l’impegno speso come amministratore in questi due anni di mandato – spiega il sindaco Travison – e non ho nulla da eccepire sulla professionalità e sulla correttezza, perché il lavoro portato avanti nei settori di sua competenza è stato sempre eccellente. Purtroppo però abbiamo vedute diverse sul futuro di Scarlino e questo ha comportato il venir meno di quel rapporto di fiducia utile a perseguire gli obiettivi amministrativi del programma di mandato. Resta indiscussa la stima personale».