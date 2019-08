Parcheggi, il Comune replica a Palmieri: “Stalli blu gratuiti per i disabili”

“Nessun pagamento della sosta per i disabili negli stalli blu“.

A dichiararlo è il sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani, contattato dalla nostra redazione dopo le accuse lanciate dal consigliere comunale di Forza Italia, Massimiliano Palmieri, secondo cui i disabili pagherebbero il parcheggio negli stalli di colore blu.

“Qualche anno fa, avevamo preso in considerazione la possibilità di far pagare il parcheggio ai disabili nelle strisce blu – aggiunge Farnetani –, così come disciplinato da una sentenza della Cassazione, ma abbiamo abbandonato dopo poco tempo questa eventualità“.