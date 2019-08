Parcheggi, Palmieri: “I disabili non paghino la sosta negli stalli blu. Ecco le nostre proposte”

“Come avevamo promesso, con l’annuncio del programma elettorale del 2021 vogliamo far conoscere in largo anticipo quello che il coordinamento comunale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia avrebbe intenzione di attuare“.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia.

“Oggi parleremo dei parcheggi – continua Palmieri –. Quelli di piazza Garibaldi e di piazza del Mercato sono stati sin troppo lungo oggetto fertile di multe per i turisti: vogliamo che non siano più questo. Il nostro progetto prevede di chiudere l’entrata e l’uscita con sbarre elettroniche funzionanti con il ticket rilasciato al momento dell’arrivo e con tanto di semaforo per avvertire quando il parcheggio è al completo. Così, chi parcheggia pagherà il reale costo e potrà passare quel lasso di tempo in piena tranquillità, senza correre verso il proprio veicolo per prolungare il periodo di sosta”.

“Inoltre, vogliamo garantire più parcheggi liberi, come ad esempio quello delle dune, nella pineta di Selène o della serrata Martini e altri ancora. Non riteniamo giusto far pagare soste in aree non asfaltate, le quali sono anche insite di inconvenienti, quali polvere e buche. Porteremo altresì risparmio nelle casse comunali, dato che queste sono piene solamente il fine settimana da alcuni anni e, pertanto, l’impiego di personale apposito non è così necessario come potrebbe esserlo in altri contesti – termina Palmieri -. Infine, vorremmo che anche a Castiglione, come in molti altri paesi e città, i disabili non debbano pagare la sosta negli stalli blu e che numerosi ed ulteriori posteggi vengano adeguati alle loro esigenze. Per noi, costituirebbe un atto di civiltà ed un piccolo, ma importante, contributo alla lotta contro le barriere architettoniche“.