Incendio all’impianto sportivo: Maremma in movimento lancia una raccolta fondi per l’Atl Il Sole

L’incendio scoppiato due giorni fa in città ha devastato l’impianto sportivo di via Leoncavallo riducendo in cenere l’intera struttura dell’Atl Il Sole.

Un evento che, date le circostanze e le modalità con cui si è verificato, è da ricondursi all’origine dolosa. Ai molti messaggi di vicinanza pervenuti ai due titolari Carlotta Incalza e Francesco Gazzillo si è unita un’iniziativa concreta a supporto dei due imprenditori pensata affinchè il danno subito, sommato alle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, non li veda costretti a chiudere l’attività. E’ quella dell’associazione Maremma in Movimento, realtà aggregativa nata dall’adesione spontanea di diversi cittadini, da sempre impegnata sui temi più importanti che riguardano la città ed il territorio.

“Il nostro intento, una volta appresa la notizia – spiega Emanuele Perugini, presidente e fondatore dell’associazione -, è stato quello di adoperarsi subito affinchè, in un frangente così difficile per una famiglia che vive di quel lavoro, dà lavoro ed offre un servizio per la collettività legato alla pratica sportiva ed al sano intrattenimento, potesse contare sulla disponibilità di risorse immediate messe a disposizione dalla buona volontà di tanti cittadini. Per questo abbiamo deciso di impegnarci in prima persona e di lanciare la sottoscrizione attraverso il social network Facebook”.

“Ci auguriamo che gli sviluppi di questa triste vicenda – prosegue Perugini -, là dove venga dimostrato l’atto doloso, serva perlomeno a dimostrare a quei vigliacchi che si sono macchiati di questo gesto criminale che, se il loro intento era quello di scoraggiare, si sbagliavano di grosso. Perchè la nostra comunità è più forte di una bassezza simile e totalmente immune dalla paura derivante da atti intimidatori di questo tipo“.

Chi volesse partecipare a questa campagna di sottoscrizione lo potrà fare collegandosi al link https://www.facebook.com/donate/1552838728243347/ o alla pagina dell’Alt Il Sole.