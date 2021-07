Il Follonica Summer Night accende il Parco centrale: il programma degli spettacoli

Tutto pronto per il Follonica Summer Night, il festival che si terrà al Parco centrale dal 7 al 23 agosto con dieci appuntamenti tra concerti e spettacoli. A realizzare il festival è l’agenzia Leg – Live Emotion Group, gestita da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca.

Il sipario si aprirà il 7 agosto con il concerto di Franco 126, cantautore romano che porterà sul palco follonichese i successi dei suoi ultimi lavori da solista.

Il 9 agosto arriverà sul palco del Follonica Summer Nights il rap di Boro Boro, Paky e Nayt.

Il 10 agosto, invece, sarà la volta del rock dei Negrita con un concerto speciale per i 25 anni di carriera della band aretina.

L’11 agosto il palco follonichese accoglierà Francesco De Gregori: nella cornice dell’arena centrale il principe della musica italiana terrà una tappa del suo nuovo tour “De Gregori & band live – Greatest hits”.

Il giorno seguente, il 12 agosto, arriverà Cristina D’Avena con “Neverland”, uno spettacolo ispirato alle atmosfere dei più importanti film d’animazione degli ultimi 20 anni e non solo.

Gli appuntamenti con il Follonica Summer Nights riprenderanno il 17 agosto con il comico Andrea Pucci e il suo one-man show intitolato “Il meglio di”, un work in progress che ripercorrerà gli sketch che lo hanno reso celebre.

Il programma prosegue poi con una doppia data assegnata a Max Pezzali, che arriverà nella città del Golfo il 19 e il 20 agosto con il “Max90 Live”, il tour che ripercorre i grandi successi attraverso un viaggio musicale che parte dai primi album degli 883.

Il 21 agosto il Follonica Summer Nights ospiterà invece Gigi D’Alessio con il suo concerto “Mani e voce”. Infine sarà Loredana Bertè a chiudere in grande gli appuntamenti al Parco centrale la sera del 23 agosto.

«Siamo felici di poter organizzare di nuovo un evento importante per l’estate follonichese – commenta il sindaco Andrea Benini – con ospiti vari che attraggono un pubblico vasto. Organizzare un festival di questa portata ai margini di un pandemia non è assolutamente facile, ma Follonica ha voluto puntare tutto sulla felicità e sulla bellezza. Dopo molto lavoro siamo felici di annunciare il nuovo cartellone del Follonica Summer Nights».

«Anche quest’anno proviamo a ripartire con impegno e passione – dichiarano Giacomelli, Ferri e De Luca – forti dell’esperienza accumulata durante la scorsa estate, Leg infatti non si è mai davvero fermata e anche nel 2020, per l’estate del primo lockdown generale, è riuscita ad organizzare eventi e rassegne. Tutti gli spettacoli previsti per l’estate 2021 vengono organizzati in sicurezza, rispettando scrupolosamente le norme di distanziamento e attivando tutti i necessari protocolli per evitare la diffusione del virus covid-19. La tutela del pubblico e della salute rimane per Leg un obiettivo primario. Trovare gli equilibri giusti perché tutta la macchina organizzativa potesse funzionare ha richiesto molto lavoro, per questo ci preme specificare che non sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo se non ci fosse stata la piena collaborazione con le istituzioni e per il Summer Night ringraziamo il Comune di Follonica».

Su Ticket One sono già attive le prevendite per Franco 126, Boro Boro/Paky/Nayt, Negrita, Francesco De Gregori, Max Pezzali (da oggi, 10 giugno, alle 15) e Gigi D’Alessio. Nei prossimi giorni si apriranno le prevendite anche per Cristina D’Avena, Andrea Pucci e Loredana Bertè. Per informazioni: tel. 3924308616 o sito www.legsrl.net.

Di seguito i prezzi degli spettacoli (con la doppia di Pezzali). Pucci e D’Avena usciranno nei prossimi giorni.

Franco 126 – 7 agosto

Gold € 40,00

1° settore € 35,00

2° settore € 29,00

3° settore € 25,00

Boro Boro/ Paky/ Nayt – 9 agosto

Gold € 30,00

1° settore € 25,00

Negrita – 10 agosto

Gold € 45,00

1° settore € 40,00

2° settore € 35,00

3° settore € 30,00

Francesco De Gregori – 11 agosto

Gold € 65,00

1° settore € 58,00

2° settore € 48,00

3° settore € 38,00

Max Pezzali – 19 e 20 agosto

Gold € 65,00

1° settore € 58,00

2° settore € 48,00

3° settore € 38,00

Gigi D’Alessio – 21 agosto

Gold € 45,00

1° settore € 40,00

2° settore € 35,00

3° settore € 30,00

Loredana Bertè – 23 agosto

Gold € 65,00

1° settore € 58,00

2° settore € 48,00

3° settore € 38,00

Radio Stop è media partner del Follonica Summer Nights