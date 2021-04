Torna il Festival Resistente: tre giorni di eventi in streaming ed escursioni. Il programma

Per il secondo anno, il Festival Resistente va in diretta live streaming sulla pagina Facebook e sul sito www.festivalresistente.online.

Dal 23 al 25 aprile, la XXIII edizione della manifestazione dal titolo “Attenzione, concentrazione….Liberazione!” è dedicata a Erriquez della Bandabardò e racconterà la Resistenza – anche contemporanea – attraverso libri, interviste, musica ed escursioni sui “sentieri partigiani”.

Si inizia venerdì 23 aprile, alle 17.30, con l’incontro a cura dell’Isgrec, dal titolo “Valore e attualità dell’antifascismo: il 25 aprile oggi”, con gli interventi di Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec, Enrico Acciai, dell’Università di Tor Vergata, degli scrittori Carlo Greppi e Francesco Filippi.

A seguire, alle 19.00, Simone Ferretti, presidente dell’Associazione Festival Resistente, e Luciano Calì, presidente del comitato provinciale dell’Anpi di Grosseto, intervistano il vignettista e illustratore Mauro Biani, autore del libro “E’ questo il fiore”.

Ancora libri per sabato 24 aprile. Si inizia alle 17.30, con “Partigiani della Wehrmacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana”, a cura di Mirco Carrattieri, direttore generale dell’Istituto nazionale “F. Parri” di Milano, e Iara Meloni, dell’Università statale di Milano. Dialogano con i curatori Marco Grilli, ricercatore dell’Isgrec, autore del saggio “Per tutti era Gino” sul disertore tedesco unico superstite della strage di Maiano Lavacchio, Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec, Stefano Campagna, vicepresidente dell’Isgrec. Coordina l’incontro Paolo Passaniti, presidente dell’Isgrec.

“Passaggi partigiani” è il titolo dell’incontro in programma alle 19.00, al quale parteciperanno Simona Baldanzi, autrice del libro “Corpo Appennino. In cammino da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema”, e Massimo Zamboni, chitarrista e anima dei Cccp e dei Csi.

La giornata della Liberazione si dividerà in due parti. Nella tarda mattinata sono in programma due escursioni sui “Sentieri partigiani”, in collaborazione con l’associazione Terramare e la società cooperativa Silva, con possibilità di pranzo al sacco. In serata un happening finale in live streaming con aperitivo da asporto per godersi davanti allo schermo tanta musica, interviste e racconti di Resistenza.

La prima escursione (ore 11.30) porterà da Batignano a Monte Leoni, con un intervento di Luca Pierini ed Enrica Pistolesi del Teatro Studio. La seconda (ore 12.00) condurrà a Marina di Grosseto in ricordo dei martiri di San Leopoldo, con una ricostruzione storica a cura dell’Isgrec e interventi musicali di Dino Simone.

Entrambe le escursioni sono riservate ai residenti nel comune di Grosseto (fino a esaurimento posti) e saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti.

Alle 18.30 tutti davanti allo schermo per “Attenzione, concentrazione… Liberazione!”, parole e musica per guardare avanti. Tra gli ospiti Gad Lerner, intervistato da Carlo De Martis dell’Associazione Festival Resistente, che presenterà il libro “Noi, ragazzi della libertà. I partigiani raccontano”, la Resistenza raccontata ai più giovani da coloro che, al tempo in cui sono stati ragazze e ragazzi, scelsero da che parte stare.

Gran finale in collegamento con la Festa della Liberazione di Fornacette “Resistenze d’istanti”, dove risuonerà la musica de I Matti delle Giuncaie, Finaz&Nuto, Roy Paci, Petra Magoni, Peppe Voltarelli e tanti altri.

Per le escursioni e l’asporto è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 23 aprile ai numeri 333.4949539 e 339.1201079 oppure alla mail info@festivalresistente.it.