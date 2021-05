Verso le amministrative, il Polo liberale riformista si presenta: “Alternativi al centrosinistra”

“Vogliamo fornire agli elettori grossetani una prospettiva differente rispetto al panorama politico un po’ ‘ingessato’ che si è venuto a creare in questi ultimi anni nel capoluogo maremmano“.

Con questi propositi, oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, si è presentato il Polo liberale riformista, un’alleanza fra Psi, Grosseto in Azione e Italia Viva in previsione delle prossime elezioni amministrative.

“Abbiamo deciso di costituire questo Polo per arricchire il quadro politico locale e offrire un’opportunità in più agli elettori rispetto ai tradizionali schieramenti – ha spiegato Francesco Giorgi, segretario provinciale del Psi –. Il nostro obiettivo è quello di essere una forza alternativa al centrodestra e all’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle. Per il nostro partito è stato abbastanza naturale entrare in questa coalizione perchè al suo interno ci sono tutte forze riformiste e liberali”.

“La scommessa di questo Polo può essere vincente e si rivolge a tutti gli elettori delusi dal Pd e dalle altre forze di centrosinistra che si sono alleate con il Movimento 5 Stelle – ha sottolineato Francesco Grassi, coordinatore provinciale di Grosseto in Azione -. Il nostro partito ha già organizzato dei tavoli tematici per contribuire alla stesura del programma“.

“Questo Polo rappresenta un esperimento politico importante e innovativo – ha dichiarato Diego Tosi, coordinatore di Italia Viva per il comune di Grosseto -. Il nostro obiettivo è far sì che ci sia un ricambio nel governo della città. Vogliamo portare buone idee ed un progetto aperto anche ad altri partiti e liste civiche che si oppongono ai populismi e ai sovranismi. In questi cinque anni i cittadini sono stati ascoltati molto poco dall’attuale amministrazione comunale e noi puntiamo a colmare questo gap”.

“Al momento è veramente difficile un’ipotetica alleanza con Pd e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative – ha sottolineato infine Giorgi –, dato che il Partito Democratico non ci ha mai interpellati sulla sua volontà di coalizzarsi con i pentastellati. Stiamo lavorando per realizzare il programma e, quindi, decideremo il candidato sindaco del Polo, che potrà appartenere sia alla società civile che al mondo politico: in questo senso, abbiamo dei profili di qualità e di spessore. La nostra intenzione è quella di presentare, alle prossime elezioni amministrative di Grosseto, tre liste distinte: Italia Viva, Psi e Grosseto in Azione“.