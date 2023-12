Raccolta dei rifiuti, il Pd: “Tolti i cassonetti sotto le feste, le zone rurali private del servizio”

Manciano (Grosseto). “Le festività di Natale erano alle porte e improvvisamente, senza alcuna comunicazione, in intere aree rurali del comune di Manciano sono spariti i cassonetti della raccolta dei rifiuti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alessandro Giomarelli, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Manciano.

“Registriamo che l’assessore di Fratelli d’Italia non si arrende e porta avanti la sua cosiddetta rivoluzione ambientale senza alcun rispetto per i cittadini – continua la nota –. I Guinzoni, il Santarello, i Cavallini, Poggio alle Calle, intere aree rurali lasciate senza un servizio essenziale, come la raccolta dei rifiuti, durante le festività. Non bisogna essere degli scienziati o dei superconsulenti per capire che il piano di riorganizzazione dei cassonetti portato avanti dall’assessore Vignali non sta funzionando: pretendiamo però che ai cittadini venga garantito questo servizio essenziale per il quale pagano tasse salate al Comune di Manciano”.

“Il Partito democratico rinnova la richiesta al Sindaco, già posta in Consiglio comunale, di intervenire e di correggere il lavoro di Daniela Vignali – termina il comunicato –, che sta creando molti disagi alla cittadinanza”.